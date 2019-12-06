Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) на акции 27 июля в Москве. Позднее обвинение было снято, а на Жукова заведено новое дело о призывах к экстремистской деятельности в интернете (статья 280 УК РФ) — основанное на четырех видеозаписях, на которых Жуков рассуждает об эффективности ненасильственного протеста.

По мнению следствия, ролики выражали «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю». Прокуратура требовала для обвиняемого до четырех лет колонии. Егор Жуков своей вины не признал.

Судебный процесс по делу Егора Жукова начался 3 декабря. Свидетели, эксперты из ведомственных институтов СК и ФБС, отсмотрели видео и обнаружили в них призывы к насильственной смене власти в России. «Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества — ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание — еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви», — заявил Жуков в своем последнем слове.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима актера Павла Устинова, виновного за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии». Тем же вечером актер Александр Паль запустил флешмоб, призвав «коллег по цеху» сказать о том, что они думают по этому поводу. 30 сентября Московский городской суд рассмотрел аппеляцию адвоката Павла Устинова и изменил приговор на 1 год лишения свободы условно.