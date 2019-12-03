Победа нефти над «зеленой» энергией, выход Венгрии из ЕС и потеря интереса к ИИ: опубликованы «шокирующие прогнозы» на 2020 год

По прогнозам Saxo Bank, в 2020 году искусственный интеллект ждет новый затяжной период потери интереса и сокращение финансирования разработок в данной сфере. За последние 10 лет на исследования ИИ были потрачены десятки миллиардов долларов — затраты растут, но спрос не увеличивается. Кроме того, прогресс в глубоком машинном обучении в 2019 году стал самым медленным за последние 5 лет. Баланс смогут поддерживать только крупнейшие корпорации на примере Facebook, Google и Microsoft.

В следующем году азиатский банк инфраструктурных инвестиций запустит «азиатское право заимствования» (ADR) на блокчейне — один актив по цене будет равен двум долларам. Как предполагают прогнозисты, вслед за местными экономиками перейдут на расчеты в ADR Россия и страны-экспортеры нефти (ОПЕК), что потеснит положение доллара в международной торговле. Исходя из «шокирующего прогноза», за несколько месяцев ослабеет относительно ADR на 20%, относительно золота — на 30%.

В 2020 году возобновляемая «зеленая» энергия столкнется с последствиями низкой рентабельности инвестиций, из-за чего нефтегазовая отрасль окажется более удобной для пользования. При этом добыча сланцевой нефти в США продолжит становиться все более невыгодной и ОПЕК объявит о снижении добычи. Таким образом спрос на нефть вырастет в Азии, а стоимость эталонной марки нефти Brent вырастет до 90 долларов за баррель.

Вслед за попытками Великобритании совершить брексит, о намерении выйти из Евросоюза сообщит Венгрия. Во многом из-за ограничений для СМИ, правозащитников, судей и ученых, которые вводит премьер-министр страны Виктор Орбан. Новые правила затруднят получение экономической помощи, а также сподвигнут европейские компании пересмотреть свои планы по инвестициям в Венгрию.

Напомним о «шокирующих прогнозах» на 2019 год. Saxo Bank предрекал выход Apple на автомобильный рынок (по слухам, компания все-таки выпустит свой первый электромобиль в 2020 году!) и покупку корпорации Tesla — тогда акции компании Илона Маска оценивались в 520 долларов за единицу. С началом 25-го цикла солнечной активности прогнозировали сильнейшую магнитную бурю, из-за которой могла быть уничтожена большая часть спутников над Западным полушарием. Международный валютный фонд и Всемирный банк должны были заявить о прекращении измерения ВВП в качестве главного показателя экономического развития стран мира, а международное сообщество — ввести всемирный транспортный налог.