Сегодня, 1 декабря, активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» провели общественную инспекцию «доступной среды» в Литейном округе. Об этом они поделились в своем сообществе. Цель данной акции – «выявить и разобрать проблемы, с которыми каждый день сталкиваются маломобильные группы населения».
Петербургские активисты проверили доступность городской среды для маломобильных групп населения
Так, во время прогулки по центру Петербурга активисты столкнулись со множеством проблем, среди которых – узкие тротуары, проблемы с «занижениями» при переходе с дороги на тротуар, многочисленные стыки плитки, асфальта и канавок водоотведения. Кроме того, они заявили об отсутствии мест для парковки инвалидов, невозможности комфортно зайти в социальные учреждения.
«Итоги гражданской инспекции неутешительны. «Доступная среда» существует лишь на бумаге. Собранный список проблемных адресов по небольшому маршруту следования будет отправлен городским властям в самое ближайшее время», – добавили организаторы акции. Они потребуют у чиновников отработать все нарушения.
Напомним, что пляжи Петербурга планируют сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями. Соответствующая инициатива депутатов Законодательного собрания призвана наделить пляжи статусом объект благоустройства, что позволит улучшить их инфраструктуру.
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