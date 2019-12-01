Петербургские активисты проверили доступность городской среды для маломобильных групп населения

Так, во время прогулки по центру Петербурга активисты столкнулись со множеством проблем, среди которых – узкие тротуары, проблемы с «занижениями» при переходе с дороги на тротуар, многочисленные стыки плитки, асфальта и канавок водоотведения. Кроме того, они заявили об отсутствии мест для парковки инвалидов, невозможности комфортно зайти в социальные учреждения.