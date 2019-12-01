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Петербургские активисты проверили доступность городской среды для маломобильных групп населения

Сегодня, 1 декабря, активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» провели общественную инспекцию «доступной среды» в Литейном округе. Об этом они поделились в своем сообществе. Цель данной акции – «выявить и разобрать проблемы, с которыми каждый день сталкиваются маломобильные группы населения».

Так, во время прогулки по центру Петербурга активисты столкнулись со множеством проблем, среди которых – узкие тротуары, проблемы с «занижениями» при переходе с дороги на тротуар, многочисленные стыки плитки, асфальта и канавок водоотведения. Кроме того, они заявили об отсутствии мест для парковки инвалидов, невозможности комфортно зайти в социальные учреждения.

«Итоги гражданской инспекции неутешительны. «Доступная среда» существует лишь на бумаге. Собранный список проблемных адресов по небольшому маршруту следования будет отправлен городским властям в самое ближайшее время», – добавили организаторы акции. Они потребуют у чиновников отработать все нарушения.

Напомним, что пляжи Петербурга планируют сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями. Соответствующая инициатива депутатов Законодательного собрания призвана наделить пляжи статусом объект благоустройства, что позволит улучшить их инфраструктуру.

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Сабина Алиева,
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