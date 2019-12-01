В Петербурге скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

Марис Янсонс, российский и советский дирижер, родился в Риге в 1943 году. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Он работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии.