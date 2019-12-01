Народный артист России, обладатель премии «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича и лауреат Международного конкурса Фонда Герберта фон Караяна и Премии Эрнста фон Сименса Марис Янсонс ушел из жизни на 77-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС друзья семьи.
В Петербурге скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
По информации телеканала «Санкт-Петербург», причиной смерти Янсонса стала острая сердечная недостаточность.
Марис Янсонс, российский и советский дирижер, родился в Риге в 1943 году. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Он работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии.
Помимо этого, с 1979 по 2000 год Марис Янсонс являлся главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также был главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). С 2003 года Марис Янсонс стал главным дирижером оркестра Баварского радио.
Марис Янсонс – обладатель множества наград, в число которых входят почетный знак «За заслуги перед Петербургом», «Большая музыкальная премия Латвии», а также золотая медаль Королевского филармонического общества (Великобритания).
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