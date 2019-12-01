Пассажиры гатчинской электрички на днях заметили плакаты о терактах в России – от взрыва жилых домов в 1999 году до теракта в петербургском метрополитене на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», пишет 47 news.
В гатчинской электричке неизвестные развесили плакаты о терактах в России. Они копируют фирменный стиль РЖД
По данным издания, неизвестные закрыли окна вагона изнутри стендами, внешне напоминающими информационные доски РЖД с логотипом компании. Каждый из стендов описывает происходившие в России теракты и имеет соответствующее название: «Взрывы 1999», «Норд-Ост 2002», «Беслан 2004», «Волгоград 2013», «Санкт-Петербург 2017». На них также изображены фотографии с места событий. При этом окна вагона снаружи были закрашены красной краской.
В пресс-службе «РЖД» заявили, что не имеют никакого отношения к стендам экстремистского содержания. Сейчас плакаты передали в транспортную полицию, возбуждено уголовное дело о вандализме. «В период с 19:47 28 ноября по 3:30 следующего дня неустановленное лицо, находясь на жд станции Сиверская Гатчинского района, с целью нарушения общественного порядка и нравственности, нанесло красящие вещества на корпус вагона №10 электропоезда ЭТ2М-059, являющегося собственностью ОАО «РЖД». То есть совершило вандальные действия, осквернило и испортило имущество», – сообщили в ведомстве.
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