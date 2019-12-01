В гатчинской электричке неизвестные развесили плакаты о терактах в России. Они копируют фирменный стиль РЖД

В пресс-службе «РЖД» заявили, что не имеют никакого отношения к стендам экстремистского содержания. Сейчас плакаты передали в транспортную полицию, возбуждено уголовное дело о вандализме. «В период с 19:47 28 ноября по 3:30 следующего дня неустановленное лицо, находясь на жд станции Сиверская Гатчинского района, с целью нарушения общественного порядка и нравственности, нанесло красящие вещества на корпус вагона №10 электропоезда ЭТ2М-059, являющегося собственностью ОАО «РЖД». То есть совершило вандальные действия, осквернило и испортило имущество», – сообщили в ведомстве.