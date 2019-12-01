В 2018 году ВИЧ был диагностирован у более, чем 141 тысячи человек в европейском регионе, при этом 86 тысяч из общего числа – жители России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на европейского координатора по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуда Дара.
В России в 2018 году почти у 86 тысяч человек был диагностирован ВИЧ
«Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается. В 2018 году в европейском регионе было диагностировано 141.552 новых случаев ВИЧ-инфекции», – заявил эксперт 30 ноября, перед Всемирным днем борьбы со СПИД, который отмечается 1 декабря.
Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что из этого количества зараженных в европейском регионе 61% приходится на Россию. При этом в европейском регионе число новых инфицированных с каждым годом увеличивается – за последние десять лет на 22%, а в России рост за последние три приостановился.
В 2018 году из 141 тысячи у трети женщин впервые были диагностированы случаи ВИЧ-инфекции в европейском регионе. Большинству женщин, в особенности от 40 до 49 лет, диагноз ставится на поздней стадии болезни, когда их иммунная система уже начинает отказывать.
К началу 2019 года по всему миру уже были обнаружены 36,7 миллиона человек с вирусом иммунодефицита человека. 79% из них были в курсе своего диагноза, 62% лечились и 53% смогли улучшить свое состояние.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
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