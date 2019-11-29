Сегодня, 28 ноября, Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье.
Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия
В качестве наказания за совершение семейно-бытового насилия законопроект предусматривает судебный запрет на контакт с жертвой на срок до года, а также постановление на профилактический учет и контроль — в том числе с принудительным прохождением психологических программ. Пострадавшим от домашнего насилия законопроект предусматривает оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации.
В настоящий момент законопроект ожидает открытого обсуждения, которые продлятся до 15 декабря 2019 года. «В обществе идет активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом», — говорит заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Законопроект подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части профилактики семейно-бытового насилия» членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы.
Напомним, ранее в России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием. Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием. Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Большая семья» — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям, а также оммаж картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арт в поддержку закона о домашнем насилии. Подобную акцию провел и художник Отто Макс, развесив в метро поручни из женских волос.
Кроме того, петербургские психологи и участники движения «Психология за Права Человека» Ольга Размахова и Анна Край готовятся выпустить книгу для людей, которые столкнулись с домашним насилием. А на базе Санкт-Петербургского государственного университета появится центр изучения проблем домашнего насилия.
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