Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия

В качестве наказания за совершение семейно-бытового насилия законопроект предусматривает судебный запрет на контакт с жертвой на срок до года, а также постановление на профилактический учет и контроль — в том числе с принудительным прохождением психологических программ. Пострадавшим от домашнего насилия законопроект предусматривает оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации.

В настоящий момент законопроект ожидает открытого обсуждения, которые продлятся до 15 декабря 2019 года. «В обществе идет активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом», — говорит заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.