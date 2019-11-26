Статистика дня: 53% молодых людей думают об эмиграции из России

Главными причинами для переезда за границу россияне называют обеспокоенность за будущее детей (45%), экономическую (40%) и политическую обстановку (33%) в России. 35% респондентов привлекает высокое качество медицинского обслуживания за рубежом, 28% считают, что там больше возможностей для карьерного роста, а 26% — для хорошего образования.

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет настроения молодых людей в России социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.