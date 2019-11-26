Социологи «Левада-центра» узнали у россиян об их отношении к эмиграции из страны. Как показывают результаты опроса, количество молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые хотят или планируют покинуть Россию, за последние 10 лет достигло своего максимума — 53% респондентов.
Статистика дня: 53% молодых людей думают об эмиграции из России
В 2014 году россиян, которые на вопрос «хотели бы вы переехать за границу на постоянное место жительства?» ответили «однозначно да» и «скорее да» было всего 20%. В 2019 году показатель составил 53%. При этом общее число тех, кто предпринимает какие-либо шаги для эмиграции, составляет около 7%.
-
Фото: "Левана-центр"
Главными причинами для переезда за границу россияне называют обеспокоенность за будущее детей (45%), экономическую (40%) и политическую обстановку (33%) в России. 35% респондентов привлекает высокое качество медицинского обслуживания за рубежом, 28% считают, что там больше возможностей для карьерного роста, а 26% — для хорошего образования.
«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет настроения молодых людей в России социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, 52% подростков сталкивались с травлей в российских школах, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.
К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. Кроме того, 95% россиян испытывают стресс, 34% — постоянно. Так, больше всего россияне боятся социальной несправедливости и снижения доходов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.