Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии.
Арт-группа «Явь» создала оммаж картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арт в поддержку закона о домашнем насилии
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Фото: Арт-группа «Явь»
Художники напоминают об отчете Всемирного банка, в котором россиянок признали одними из самых незащищенных в мире от насилия — России не набрала ни одного балла в области законодательства по защите прав женщин. «[В России] не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте, а в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе. В итоге место России оказалось среди таких стран как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ», — говорят художники.
Из манифеста художников арт-группы «Явь»:
Ситуация в России сейчас такова: женщина пытается уйти от абьюзера, он ее бьет, она идет в полицию, и там ей говорят: «давай, до свидания». Дальше либо абьюзер ее убьет, либо она покончит с собой, либо будет самообороняться и за это получит уголовный срок.
России нужен Закон о домашнем насилии, и хотелось бы напомнить всем, кто выступает против этого закона и кричит о том, что из-за такого закона люди перестанут вступать в брак. 2019 год, женщины уже не боятся остаться «с сорока кошками», и чем больше вы кричите про традиционные ценности, про «бьет — значит любит», про «у меня жена беременна восьмым ребенком», тем меньше женщин желает вступать в брак, тем меньше женщин хочет детей.
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«Всего-то несколько царапин!», Фрида Кало, 1935 год. Фото: artchive.ru
Это не первый раз, когда художники арт-группы «Явь» высказываются о проблемах подобного характера. Ранее они создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» на Мытнинской улице и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям.
Ранее художники создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже — тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.
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