Из манифеста художников арт-группы «Явь»:

Ситуация в России сейчас такова: женщина пытается уйти от абьюзера, он ее бьет, она идет в полицию, и там ей говорят: «давай, до свидания». Дальше либо абьюзер ее убьет, либо она покончит с собой, либо будет самообороняться и за это получит уголовный срок.

России нужен Закон о домашнем насилии, и хотелось бы напомнить всем, кто выступает против этого закона и кричит о том, что из-за такого закона люди перестанут вступать в брак. 2019 год, женщины уже не боятся остаться «с сорока кошками», и чем больше вы кричите про традиционные ценности, про «бьет — значит любит», про «у меня жена беременна восьмым ребенком», тем меньше женщин желает вступать в брак, тем меньше женщин хочет детей.