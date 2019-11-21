Как объяснил первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский, принятые поправки в закон «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — это «набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом».

Закон о признании физических лиц «иностранными агентами» основан на законе о СМИ-иноагентах, принятом в 2017 году президентом России Владимиром Путиным. Согласно проекту закона, иностранными агентами признаются юридические лица или иные структуры, занимающиеся распространением аудиовизуальной информации и иных материалов для неограниченного круга лиц. Для того, чтобы СМИ было признано иностранным агентом, оно должно финансироваться из-за рубежа.

Напомним, сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении также приняла законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение. Неформально проект окрестили «законом против Apple» — так как компания не практикует подобное вмешательство в экосистему iOS. «Собака.ru» разобралась, зачем поправки решили принять, действительно ли они так вредны и как повлияют на бизнес.