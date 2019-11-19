Как пара петербуржцев открыла в своей квартире музей звукотехники XX века с шпионскими устройствами и первыми магнитофонами

Как решили открыть музей

В какой-то момент смысл коллекционирования теряется. Притащу я сейчас какой-то аппарат, пусть даже очень редкий, запихну на полку и его никто не увидит. И все приборы, как каменный уголь, будут прессоваться.

Поэтому начиная с 2009 года мы пытались сделать мини-музей. Тогда мы несколько месяцев разбирали собранное и выбирали самые интересные бытовые радиоприемники. Но потом стало не до этого – начались проблемы, нам пришлось ходить по судам из-за разбирательства по поводу квартиры. Приборы в это время стояли под замком, хотя мы и продолжали их собирать. Но упорядоченная выставка снова превратилась в склад.

Мы вернулись к систематизации два года назад, это серьезная работа. Мы выбрали около 120 экспонатов, звукотехники у нас больше, взяли только самое интересное, эффектное и в хорошем состоянии. Патефоны, например, выставлять совсем не стали, потому что их и так все видели. А вот проволочные и дисковые магнитофоны, шпионская техника, аппарат, который пишет грамзапись не на пластинку, а на ленту – это уже диковинки. Мы хотели показать разнообразие техники, ее развитие, тупиковые ветви. Это только вершина айсберга, сколько у нас всего аппаратов, сказать сложно. У нас еще примерно столько же радиоприемников, плюс армейская техника и измерительные приборы.