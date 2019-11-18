Аспирант ИТМО Геннадий Короткевич победил сразу в двух треках Topcoder Open-2019 — впервые в истории чемпионата по программированию!

Topcoder Open Marathon и включает в себя четыре онлайн-раунда, в рамках которых программисты должны решить оптимизационные задачи. В каждом раунде дается одна задача, правильное решение которой неизвестно даже ее автору — участники пишут программу, которая находит наиболее эффективный ответ. В Topcoder Open Algorithm участники должны за полтора часа решить задачи «классического» спортивного программирования, используя языки Java, C#, C++ или Python.

Финал ежегодного чемпионата по программированию Topcoder Open-2019 проходил в Хьюстоне, штат Техас, и длится около 10 часов — за это время 12 лучших программистов, успешно прошедших онлайн-раунды, соревнуются за звание победителей.

В этом году Геннадий Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года, а также в третий раз одержал победу на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup. В 2018 году двукратный чемпион мира по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников пятый раз подряд выиграл престижный турнир Google.Algorithm. С аспирантом ИТМО поговорили профессор этого вуза Анатолий Шалыто и организатор трансляции чемпионата мира по программированию Лидия Перовская.