Команда ИТМО завоевала серебро на всемирных соревнованиях робототехников World Robot Olympiad-2019

Петербургский Университет ИТМО на World Robot Olympiad-2019 представили чемпионы международных соревнований по робототехнике, первокурсники Даниил Нечаев и Левон Погосов — они создали проект «умного стола» LEGO Education Helper совместно с воспитанником Лаборатории молодежной робототехники Дмитрием Харлапенко. Тренером выступили Игорь Лосицкий и Евгений Заварин.

Команда представила проект LEGO Education Helper. Внешне он представляет собой школьную парту с настольной лампой, которая не только светит, но и является роботом-манипулятором — он собирает предметы со стола и сортируют по разным секциям специального блока. Робот захватывает мелкий мусор при помощи вакуумного гриппера — он представляет собой воздушный шарик с молотым кофе. Также в проект «умного стола» вошел робот-ластик, который передвигается по школьной доске перед партой и стирает ненужные надписи на ней.