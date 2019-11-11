Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на всемирных соревнованиях по робототехнике World Robot Olympiad-2019. Серебро у команды робототехников Университета ИТМО — за представленный проект «умного стола», который убирает себя сам.
Команда ИТМО завоевала серебро на всемирных соревнованиях робототехников World Robot Olympiad-2019
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Здесь и далее фото: пресс-служба ИТМО
Петербургский Университет ИТМО на World Robot Olympiad-2019 представили чемпионы международных соревнований по робототехнике, первокурсники Даниил Нечаев и Левон Погосов — они создали проект «умного стола» LEGO Education Helper совместно с воспитанником Лаборатории молодежной робототехники Дмитрием Харлапенко. Тренером выступили Игорь Лосицкий и Евгений Заварин.
Команда представила проект LEGO Education Helper. Внешне он представляет собой школьную парту с настольной лампой, которая не только светит, но и является роботом-манипулятором — он собирает предметы со стола и сортируют по разным секциям специального блока. Робот захватывает мелкий мусор при помощи вакуумного гриппера — он представляет собой воздушный шарик с молотым кофе. Также в проект «умного стола» вошел робот-ластик, который передвигается по школьной доске перед партой и стирает ненужные надписи на ней.
Первоначально на создание LEGO Education Helper у петербуржцев ушло два месяца — он был подготовлен для Всероссийской олимпиаде роботов. После победы проекта в казанском Иннополисе, авторы «умного стола» существенно его доработали. «Проект сильно изменился в лучшую сторону. Как мы и задумывали, наша лампа приняла форму знаменитой настольной лампы анимационной студии Pixar, образом которой мы вдохновлялись изначально. Кроме того, система стала более эффективной. И даже многие на олимпиаде подходили к нам и говорили, что хотели бы приобрести такую систему себе», — рассказал тренер команды Игорь Лосицкий.
В числе победителей — студенты из Казани, Москвы, Владивостока, Иннополиса, Магнитогорска, Петербурга и других городов. На соревнованиях World Robot Olympiad-2019, которые прошли в венгерском городе Дьер с 8 по 10 ноября, команды представляли свои работы на тему «Умный город» — новые концепции, идеи и технологии, которые «помогут строить города будущего и изменят существующие формы повседневной жизни».
Напомним, в 2019 году аспирант Университета ИТМО, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый титулованный (да-да!) программист мира Геннадий Короткевич в третий раз одержал победу на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup, а также в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года. С аспирантом ИТМО поговорили профессор этого вуза Анатолий Шалыто и организатор трансляции чемпионата мира по программированию Лидия Перовская.
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