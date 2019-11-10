«Он заслуживал несравненно большего признания, чем получил»: Александр Эткинд – о Льве Клейне

«Умер выдающийся ученый, Лев Самуилович Клейн – археолог и историк, автор многих книг по теории и практике гуманитарных наук, учитель и пример для целого поколения петербургских историков. Его академическая карьера была столь же ортодоксальной, сколь необычен был жизненный путь. Ученик директора Эрмитажа М.И. Артамонова, Клейн испытал влияние знаменитого В. Я. Проппа, создателя структурного подхода к русскому фольклору; оба они заведовали кафедрами в ЛГУ, когда его с отличием окончил Клейн. Молодой Клейн занимался раскопками в местах, классических для советских археологов, и сочетал практические успехи в поиске скифских древностей с необычным интересом к теоретическим вопросам. Закончив аспирантуру в 1960, он преподавал в Ленинградском университете, пока в 1981 не был арестован по идеологическим мотивам. Он успешно боролся за свою честь, и вышестоящий суд отменил приговор нижестоящего; но в борьбе с советскими судами прошли полтора года, которые Клейн провел в заключении. Он описал свой опыт в блестящей книге «Перевернутый мир», которая остается лучшим аналитическим описанием нравов советской «зоны». Я уверен, что пройдут поколения, но нашу эпоху будут знать и понимать по этой книге. После выхода из тюрьмы он не мог найти работу около 10 лет; только в новые времена, в 1994, он стал профессором СПбГУ, а потом принял участие в создании Европейского Университета. Он вышел на пенсию в 70-летнем возрасте, но продолжал писать и, по возможности, преподавать.