Скончался ученый Лев Клейн — один из основателей теоретической археологии и Европейского университета

Лев Самуилович Клейн родился 1 июля 1927 года в Витебске. В 1947 году, после двух лет обучения в Гродненском педагогическом институте, Клейн перевелся на очное отделение в Ленинградский университет и первые годы обучался одновременно на двух факультетах — историческом и филологическом. Однако окончил в 1951 году только исторический — с отличием.

В 1957 году он поступил в аспирантуру ЛГУ по археологии, после чего началась его деятельность в стенах университета — Лев Самуилович читал лекции, позже был принят в штат в качестве ассистента, защитил кандидатскую, участвовал в ряде археологических экспедиций. Клейн проводил раскопки курганов бронзового века и скифо-сарматского времени, разведки неолита и участвовал в раскопках славянских городов.

Идея создать высшее учебное заведение, которое бы отличалось от традиций государственной системы, родилась в конце 1980-х годов среди группы людей из академических кругов Петербурга. Лев Клейн стал одним из энтузиастов, способствовавших основанию в 1994 году Европейского университета, а также предложил для него название.

Лев Самуилович Клейн написал около 40 книг, многие из которых переведены на основные европейские языки. В 1990-х годах Клейн стал профессором Санкт-Петербургского государственного университета, а до 1997 года преподавал в Европейском университете. После выхода на пенсию в 70-летнем возрасте Клейн продолжил преподавание в зарубежных высших учебных учреждениях, читал курсы лекций в Англии, Германии, Австрии, Дании, США и в других странах.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Льва Самуиловича Клейна.