Российский государственный архив кинофотодокументов опубликовал отрывок кинодокумента Пионерия № 13 — первого детского киножурнала СССР. Съемка, проведенная в 1940 году, рассказывает о солнечном телескопе Пулковской обсерватории, являющейся одной из старейших в мире.
Опубликованный отрывок рассказывает о Пулковской обсерватории и ее солнечном телескопе. Документальная съемка показывает, как в 1940 году сотрудники обсерватории наблюдали за небесным светилом и фиксировали его на фотоснимках.
«Для того, чтобы лучше определить изменения, происходящие на поверхности Солнца, научные сотрудники обсерватории сконструировали солнечный телескоп — мощный фотографический аппарат. Сейчас в павильоне готовятся к первой съемке — наводят на фокус. Фокусное расстояние в этой необыкновенной фотокамере 17 метров, а зеркала отражают солнце с таким увеличением и силой, как 100-метровый телескоп», — рассказывает ведущая.
Горизонтальный солнечный телескоп, изготовленный на ленинградской фабрике, был установлен в Пулковской обсерватории в 1940 году. Научная деятельность обсерватории охватывает практически все главные направления фундаментальных исследований современной астрономии — специалисты исследуют небесная механику и звездная динамику, астрометрию, Солнце и солнечно-земные связи, физику и эволюция звезд, внегалактическая астрономию, а также прорабатывают методику астрономических наблюдений.
Напомним, 10 июня 2018 года Российская академия наук решила перевести астрономические наблюдения Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях». Планировалось, что переезд будет проходить постепенно в течение пяти лет. Позже сотрудники обсерватории разработали план переноса наблюдений, а в августе 2019 года стало известно о переносе части наблюдательных программ в Крым.
На решение отреагировали городские художники — стрит-арт артист Миша Маркер нарисовал плакат о ситуации вокруг Пулковской обсерватории, а арт-группа «Явь» спроецировала на стену обсерватории черную метку лорда Волан-де-Морта. По словам противников закрытия обсерватория, черную метку ученым поставили не они, а «власть в лице Верховного суда и РАН». Позже президент РАН Александр Сергеев заявил о необходимости встретиться с властями Петербурга — для того, чтобы обсудить возможности развития Пулковской обсерватории.
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