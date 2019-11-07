Опубликованный отрывок рассказывает о Пулковской обсерватории и ее солнечном телескопе. Документальная съемка показывает, как в 1940 году сотрудники обсерватории наблюдали за небесным светилом и фиксировали его на фотоснимках.

«Для того, чтобы лучше определить изменения, происходящие на поверхности Солнца, научные сотрудники обсерватории сконструировали солнечный телескоп — мощный фотографический аппарат. Сейчас в павильоне готовятся к первой съемке — наводят на фокус. Фокусное расстояние в этой необыкновенной фотокамере 17 метров, а зеркала отражают солнце с таким увеличением и силой, как 100-метровый телескоп», — рассказывает ведущая.

Горизонтальный солнечный телескоп, изготовленный на ленинградской фабрике, был установлен в Пулковской обсерватории в 1940 году. Научная деятельность обсерватории охватывает практически все главные направления фундаментальных исследований современной астрономии — специалисты исследуют небесная механику и звездная динамику, астрометрию, Солнце и солнечно-земные связи, физику и эволюция звезд, внегалактическая астрономию, а также прорабатывают методику астрономических наблюдений.