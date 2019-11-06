Российская национальная библиотека начала переезд в новое здание на Московском проспекте

В новом здании Российской национальной библиотеки разместятся подразделения, которые обрабатывают литературу, поступающую в фонд. Сейчас они располагаются в историческом комплексе зданий на Невском проспекте, площади Островского и Садовой улице, откуда отправляют книги в хранилище на Московском проспекте. Как рассказывает директор РНБ Александр Вершинин, переезд существенно упростит данную процедуру, оптимизирует работу, сократит расходы на транспортировку, а также ускорит получение доступа читателей к литературе.

«Освободившиеся помещения позволят более правильно разместить сотрудников, фонды, каталоги. Это даст также возможность для последующего ремонта, который затронет отделы рукописей и редких книг. Нуждается в серьезном ремонте еще одно историческое здание РНБ — на Фонтанке, где до революции находился Екатерининский институт благородных девиц. Там размещены газетный и музыкальный фонды, есть прекрасные большие залы: читальный и концертный», — рассказал «Санкт-Петербургским ведомостям» Вершинин.

Кроме масштабного переезда и планирующегося ремонта в РНБ происходят и другие изменения — в частности, недавно на базе библиотеки был создан совет молодых специалистов. Как рассказал Вершинин, уже в мае 2020 года, в честь 225-летия Императорской Публичной библиотеки, в городе будет проведена научно-практическая конференция.

«У нас работают много молодых сотрудников. Некоторые ведут самостоятельные проекты, получают гранты. Хотелось бы, чтобы молодежь активнее обменивалась творческим опытом, знакомилась со сверстниками из других организаций, регионов и стран. Интересным сетевым проектом может стать сотрудничество с известным режиссером Алексеем Германом», — добавил он.