По словам президента, зачастую российские школьники пользуются непроверенными источниками информации — одним из таких является энциклопедический портал «Википедия». «По поводу «Википедии»… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал Путин на заседании Совета по русскому языку, добавив, что также поддерживает идею формирования в стране перечня словарей, которые будут допущены к использованию в школах.

Распоряжение о создании общенационального портала «Большая российская энциклопедия» было издано в августе 2016 года. Для его запуска была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций, а также Российской академии наук. Законопроект, утверждающий правила создания аналога «Википедии» и его финансирования, был опубликован в июне 2019 года. На реализацию проекта планируется выделить почти 2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее российские разработчики совместно с врачами и учеными создали наиболее полную онлайн-энциклопедию о генетике человека. В ней собраны современные знания о болезнях, генах и фенотипах, а на основе проекта авторы планируют развивать сообщество экспертов, которые продолжат обмениваться данными как друг с другом, так и с обычными пользователями.