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«Достоверная информация в современной форме»: Путин поддержал идею заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию

Президент России Владимир Путин поддержал идею перехода на электронную версию «Большой российской энциклопедии». По мнению главы государства, российский аналог «Википедии» предоставит жителям страны более достоверную информацию — в современной форме.

По словам президента, зачастую российские школьники пользуются непроверенными источниками информации — одним из таких является энциклопедический портал «Википедия». «По поводу «Википедии»… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал Путин на заседании Совета по русскому языку, добавив, что также поддерживает идею формирования в стране перечня словарей, которые будут допущены к использованию в школах. 

Распоряжение о создании общенационального портала «Большая российская энциклопедия» было издано в августе 2016 года. Для его запуска была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций, а также Российской академии наук. Законопроект, утверждающий правила создания аналога «Википедии» и его финансирования, был опубликован в июне 2019 года. На реализацию проекта планируется выделить почти 2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее российские разработчики совместно с врачами и учеными создали наиболее полную онлайн-энциклопедию о генетике человека. В ней собраны современные знания о болезнях, генах и фенотипах, а на основе проекта авторы планируют развивать сообщество экспертов, которые продолжат обмениваться данными как друг с другом, так и с обычными пользователями.

 


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Дарья Гладких,
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