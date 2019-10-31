Фото дня: астрономы NASA обнаружили туманность в виде хэллоуинской тыквы

По данным NASA, за «поздравление» из космоса ответственна массивная звезда — она находится на внешней области галактики Млечного пути и располагается ровно по центру туманности в виде тыквы. Ее вес в 15-20 раз тяжелее Солнца. Для создания изображения астрономы использовали информацию, собранную космическим телескопом «Спитцер» с 2004 по 2009 год. Аппарат будет отключен в 2020 году, а до этого момента продолжит вращение вокруг Солнца по траектории, аналогичной траектории движения Земли.

Исследование информации со «Спитцера» показало, что межзвездные облака газа и пыли вокруг «туманности Джека» намного холоднее, распределены более редко и содержат меньшее количество тяжелых химических элементов. Дальнейшее проведение подобных исследований поможет ученым определить, являются ли планеты, схожие по составу с Землей, более или менее распространенными в других галактиках, чем в окрестностях «нашего» Млечного пути.

Напомним, ученые из СПбГУ проанализировали данные о траектории движения и точном расположении нескольких миллионов небесных тел — уже сейчас можно ожидать, что информация приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы. Телескоп Hubble нашел водяной пар на экзопланете в «обитаемой зоне» — она вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что температура на поверхности позволяет скапливаться там жидкой воде. В 2019 году Нобелевскую премию по физике присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты. А выпускники петербургских лицеев завоевали три золотых медали из пяти на Международной олимпиаде по астрономии.