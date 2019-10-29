Минтруд разработал сервис, позволяющий отслеживать трудоустройство выпускников российских вузов

«Мы создали сервис — он заработает с января следующего года — который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, будем смотреть, что происходит с каждым студентом через два-три года после вуза», — рассказал заместитель министра труда Всеволод Вуколов.

При этом в министерстве отметили, что полученные в процессе обучения навыки имеют гораздо большее значение, чем сама профессия. Замруководителя Роструда Денис Васильев не исключает, что «люди могут, получив одну профессию, работать по другой, и это не значит, что человек не успешен» — к этому ведут изменения на рынке труда. «Можно смотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки», — добавил он.

Напомним, ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников. Лучший результат среди университетов России у МГУ — 101-ая строчка рейтинга. При этом 68% россиян считают наличие высшего образования необязательным условиям для успешной карьеры. 65% жителей страны также не согласны с утверждением, что отсутствие «корочки» обрекает на низкооплачиваемую и непрестижную работу.