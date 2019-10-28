Высшая школа менеджента СПбГУ вошла в рейтинг лучших бизнес-школ мира — по версии Financial Times

В этом году программа Master in Management Высшей школы менеджмента СПбГУ в седьмой раз стала фигурантом рейтинга издания Financial Times. По словам директора учебного учреждения Ольги Дергуновой, подобный показатель стал «результатом целенаправленной работы по улучшению качества программ и интернационализации ВШМ СПбГУ, а также взаимодействия с партнерами и выпускниками».

Возглавили рейтинг в 2019 году швейцарский Университет Сент-Галлена и Высшая коммерческая школа Парижа — академические партнеры Высшей школы менеджмента СПбГУ. Ежегодно в список входит 100 образовательных программ. Издание составляет его на основе 17 критериев — темп роста зарплаты за три года, карьерный рост, поддержка бизнес-школы в развитии карьеры, процент выпускников, получивших работу спустя три месяца после окончания, количество иностранных преподавателей и другие.

Напомним, ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, исходя их статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания.