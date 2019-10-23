Генетически модифицированные организмы появляются после того, как в их геном попадают гены постороннего организма — например, бактерии или гриба. Существуют отдельные виды растений, которые навсегда закрепили в собственном геноме участки ДНК, когда-то принадлежавшие агробактериям, и продолжают передавать эту информацию из поколения в поколение.

В настоящее время механизм активно используется в сельском хозяйстве — с помощью него агрономы создают виды различных культур, устойчивых к вредителям. Выявление природных ГМО-растений поможет ученым прогнозировать будущее модифицированных культур, созданных человеком — не только то, как они поведут себя через пять, десять или пятнадцать лет их возделывания, а даже спустя столетия и тысячелетия.

«Это, например, ближайшие родственники грецкого ореха, арахис, хмель, клюква, чай, который мы пьем каждый день. Некоторые люди боятся ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО. Наше исследование показало, что это явление распространено гораздо шире, а значит, человечество постоянно сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей истории», — отметила ведущий автор статьи, доктор биологических наук, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенный в июле 2018 года, показал, что 79% россиян уверены во вреде ГМО. Они полагают, что генетически модифицированные продукты крайне опасны для организма, а информация об этом скрывается от потребителя. Не боятся ГМО всего 12% россиян.