Сто лет назад автомобили до неузнаваемости изменили все города мира. Но вскоре нас ждет новая революция – внедрение беспилотников. О том, как машины повлияли на мегаполисы и как они будут модифицироваться в будущем, рассказал кандидат социологических наук, сотрудник центра исследований науки и технологий Европейского университета Николай Руденко.
Как автомобили стали королями городов и что изменится с приходом беспилотников
Представьте себе, что человечество придумало технологию, которая заставляет всех чувствовать себя не в безопасности, регулярно убивает людей, заставляет их тратить уйму времени, загрязняет воздух. Конечно, сразу возникает вопрос, зачем она вообще тогда нужна. Но на самом деле такая технология уже существует – это автомобиль. Их появление привело к возникновению целостной системы: поменялась городская инфраструктура, дороги, люди стали иначе расселяться, путешествовать, появились парковки, заправки, ремонтные мастерские. На все это только в США за год тратится около 3 млр долларов. Эта технология стала довлеющей, она абсолютно везде. До 70% территории всех городов занимает автомобильная инфраструктура, 15% Лос-Анджелеса – это парковки.
Эта система породила дилемму: с одной стороны, есть пользователи, которым она удобна. С другой – все остальные горожане, которые ходят по тем же улицам, огромное количество людей, разных групп. Автомобили захватывают все больше пространства – а значит преимущество получает тот, кто им владеет. И в то же время для пешеходов и велосипедистов от этой системы одни минусы.
Почему автомобили стали популярны?
Историки технологий делятся на две группы: одни говорят, что автомобили получили такое широкое распространение, потому что у людей есть страсть к свободе. Невозможно представить демократию без возможности поехать куда угодно – эта свобода передвижений (а значит и торговли) неразрывно связана с популярностью автомобилей. Второе объяснение – в начале XX века началось строительство пригородов и зажиточный средний класс стал переезжать туда.
Как автомобили изменили города?
Функция дороги стала важнее функции публичного пространства, постепенно выкупалась земля, которая принадлежала людям – дворы, придомовые участки – и там строились транспортные развязки. Раньше по одной дороге ходили трамваи, лошади и люди. Когда появились автомобили, возникла проблема с детьми, которые играли на проезжей части и соответственно подвергались опасности. Между матерями и владельцами машин разразилась борьба, они вели публичные кампании: одни выступали против автомобилей в городе, другие – за. Автомобилисты тогда продвигали идею, что тот, кто не смотрит на дорогу – это безответственный деревенщина, глупый человек, а дети могут играть и в саду. В результате они выиграли эту войну и в 1920-1930 годы в США количество дорог радикально увеличилось. В СССР автомобиль долгое время был дефицитным товаром, открытый рынок появился только в 1960-1970, но и с ним было много проблем. Однако идея автомобилизации города все же восторжествовала и в нашей стране.
Автомобиль как кокон
Автомобиль сегодня – безопасный металлический кокон, который помогает изолироваться от всего мира и дает инфраструктурные преимущества, потому что именно с его помощью проще всего добраться из одной части города в другую. Человека внутри машины не интересует среда вокруг, ему важно только то, как проехать до нужной точки.
Американский писатель Дона Делилло написал роман «Космополис», в нем бизнесмен едет по городу, который объят восстанием. Но его автомобиль – бронированный офис, капсула, весь роман герой защищен от всего, что происходит вне. Эта идея кокона сегодня всерьез волнует социологов и антропологов.
Автомобильная система в Петербурге
Дилемма, в которой я говорил, видна и в Петербурге. Например, не так давно построили ЗСД – эта дорога позволила объезжать город, за лето по ней проехали 26 млн раз. На это потратили огромные деньги, и это действительно важная часть инфраструктуры – она дает возможность уводить товары из порта, можно добраться до другой части города, если разведены мосты. С другой стороны, от этого пострадали жители Канонерского острова, в их домах теперь шумно, дорога возвышается прямо над детским садом. При чем заезда на ЗСД тут нет, то есть он просто у них над головой, а преимуществ для местных от этого нет. Есть другой пример: я как велосипедист знаю, что по дорогам ездить страшно, они загазованные – то есть я хочу вести активный образ жизни, но это стоит для меня больших усилий. Велодорожек нет, а вся существующая система рассчитана на автомобили.
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Детский сад под ЗСД
Как пытаются бороться с засильем автомобилей в разных странах
Первая проблема, связанная с автомобилями – это то, что они сильно загрязняют воздух. Из-за этого, например, в Париже в центр города запрещено въезжать на машине, произведенной раньше 2006 года. В Амстердаме доступ ограничен, в Лондоне есть несколько зон, за проезд в которые нужно платить, и это довольно дорого. Москва тоже борется с пробками, парковка там стоит внушительных денег даже для людей вполне обеспеченных.
Автомобили влияют не только на экологию, но и на городские сообщества, общественные пространства, комфорт людей в их домах и рядом с ними. В Барселоне начали вводить ограничения доступа в квартал для тех, кто в нем не живет. Благодаря подобным ограничением уменьшится количество смертей в авариях или из-за заболеваний легких.
В чем проблема беспилотных автомобилей?
Они наследуют многие проблемы от обычных машин. В Великобритании, как и в России и многих других странах, готовится законопроект, связанный с беспилотными автомобилями. У нас его должны принять в 2021 году. В Англии над ним работают очень тщательно: создают проект, собирают мнения, изучают, меняют закон, потом снова отдают его на комментирование. И во время таких обсуждений был поднят серьезный вопрос: необходимо продвигать активное передвижение, например, ходьбу или езду на велосипеде. Но есть опасения, что беспилотники сделают улицы еще более недоступными для тех, кто не владеет машиной.
В Германии у транспортных планировщиков спросили, что для них является приоритетом в развитии городов, и ответы для разработчиков беспилотных автомобилей были неутешительными. Они указали на то, что этот вид транспорта мешает развитию активного образа жизни, борьбе с загрязнением воздуха, общественному транспорту. Они отметили, что не знают, как вписывать беспилотники в планы, ведь сейчас специалисты работают над тем, чтобы города становились зелеными, устойчивыми, комфортными. Когда им предлагают это, они не понимают, зачем это нужно, говорят: «Давайте мы лучше будем использовать маленьких беспилотных дронов , которые будут доставлять грузы. А автомобилей у нас и так слишком много».
Как беспилотники могут сделать город лучше?
Что отличает беспилотный автомобиль от обычного? Он гораздо лучше воспринимает ситуацию вокруг, может строить траектории людей, моделировать их движение и выстраивать путь так, чтобы нигде с ними не пересечься. У беспилотника есть алгоритм, который позволяет ему гибко подстраиваться под происходящее на дороге, он анализирует все данные гораздо быстрее человека. Разработчики беспилотников точно не хотят попасть в суд, поэтому они очень тщательно прорабатывают эту систему. Поэтому другие участники движения смогут чувствовать себя в большей безопасности.
Но пока система несовершенна: в марте прошлого года тестируемая машина со страховочным водителем сбила девушку, которая перевозила велосипед через дорогу в месте, где нет перехода, то есть пострадавшая нарушила правила. Машина не сразу поняла, что перед ней за объект, а страховочный водитель отвлекся. После этого была масса проверок и попыток выяснить, почему это произошло. Но мне было интересно взглянуть на карту этого места – женщина направлялась в сторону парка, в который люди часто ходят кататься на велосипедах и именно в этом месте переходят дорогу. И эта история напоминает нам о том, что люди часто прокладывают собственные маршруты – менее безопасные, но более удобные. Сегодня это никак не учитывается, но у всех беспилотников есть HD карта, в которую можно внести не только все светофоры, все переходы, но и такие места. Или, например, автоматически снижать скорость рядом со школами. В эту карту можно загружать любую информацию – и эти данные могут предоставить сами горожане на специальной платформе.
Еще один важный фактор – беспилотникам не потребуется такого количества парковок: человек сможет доехать до работы, отпустить свой автомобиль в гараж, а потом вызвать его, как такси. Соответственно в городах появится много свободного места, которое смогут использовать люди.
По материалам лекции, прочитанной в «Планетарии №1» 9 октября. Записала Анна Остроухова.
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