Как автомобили стали королями городов и что изменится с приходом беспилотников

Представьте себе, что человечество придумало технологию, которая заставляет всех чувствовать себя не в безопасности, регулярно убивает людей, заставляет их тратить уйму времени, загрязняет воздух. Конечно, сразу возникает вопрос, зачем она вообще тогда нужна. Но на самом деле такая технология уже существует – это автомобиль. Их появление привело к возникновению целостной системы: поменялась городская инфраструктура, дороги, люди стали иначе расселяться, путешествовать, появились парковки, заправки, ремонтные мастерские. На все это только в США за год тратится около 3 млр долларов. Эта технология стала довлеющей, она абсолютно везде. До 70% территории всех городов занимает автомобильная инфраструктура, 15% Лос-Анджелеса – это парковки.

Эта система породила дилемму: с одной стороны, есть пользователи, которым она удобна. С другой – все остальные горожане, которые ходят по тем же улицам, огромное количество людей, разных групп. Автомобили захватывают все больше пространства – а значит преимущество получает тот, кто им владеет. И в то же время для пешеходов и велосипедистов от этой системы одни минусы.

Почему автомобили стали популярны?

Историки технологий делятся на две группы: одни говорят, что автомобили получили такое широкое распространение, потому что у людей есть страсть к свободе. Невозможно представить демократию без возможности поехать куда угодно – эта свобода передвижений (а значит и торговли) неразрывно связана с популярностью автомобилей. Второе объяснение – в начале XX века началось строительство пригородов и зажиточный средний класс стал переезжать туда.

Как автомобили изменили города?

Функция дороги стала важнее функции публичного пространства, постепенно выкупалась земля, которая принадлежала людям – дворы, придомовые участки – и там строились транспортные развязки. Раньше по одной дороге ходили трамваи, лошади и люди. Когда появились автомобили, возникла проблема с детьми, которые играли на проезжей части и соответственно подвергались опасности. Между матерями и владельцами машин разразилась борьба, они вели публичные кампании: одни выступали против автомобилей в городе, другие – за. Автомобилисты тогда продвигали идею, что тот, кто не смотрит на дорогу – это безответственный деревенщина, глупый человек, а дети могут играть и в саду. В результате они выиграли эту войну и в 1920-1930 годы в США количество дорог радикально увеличилось. В СССР автомобиль долгое время был дефицитным товаром, открытый рынок появился только в 1960-1970, но и с ним было много проблем. Однако идея автомобилизации города все же восторжествовала и в нашей стране.