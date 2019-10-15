СПбГУ занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии

Наивысших показателей СПбГУ достиг в категориях «Представленность в интернете» (99,9 %), «Международная исследовательская сеть» (98,2 %), «Соотношение количества студентов и преподавателей» (95,5 %), «Доля преподавателей с ученой степенью» (95,1 %). Главным критерием определения рейтинга является «Репутация в академической среде» — у СПбГУ этот показатель составит 99,8%, а также «Репутация у работодателей» — вуз набрал 95%.

Университет участвует в ежегодном рейтинге Quacquarelli Symonds не в первый раз. В 2017 году вуз занял четвертуют строчку списка, в 2018-ом — третью. Таким образом результат 2019 года стал лучшим для СПбГУ за все время участия.

Напомним, ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, также составленный Quacquarelli Symonds. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, исходя их статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания.