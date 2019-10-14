«Я сильно сомневаюсь, что мы сможем решить эту проблему»: Нобелевский лауреат Томас Линдал объяснил, почему победить рак невозможно

«Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода», — сказал Линдал, отметив, что удалить кислород или воду из организма практически невозможно, а, значит, и побороть рак в принципе — только создать лекарства, которые позволят уничтожить опухоли эффективнее и безопаснее.

«Конечно, можно попытаться усовершенствовать те системы починки мутаций, которые открыли мы и наши коллеги. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем решить эту проблему — данная система совершенствовалась природой на протяжении многих миллиардов лет. Для сравнения, нам пришлось потратить более десяти лет только на то, чтобы раскрыть механизмы работы лишь одного из многочисленных механизмов репарации ДНК. Крайне сомнительно, что мы сможем что-то придумать, что природа уже не опробовала и забраковала за это время», — добавил он.

Нобелевская премия по химии в 2015 году была присуждена трем химикам и молекулярным биологам — Томасу Линдалу, Полу Модричу и Азизу Санкару — за объяснения процесса репарации. Труды ученых помогли понять, как именно клетки «ремонтируют» свою ДНК. Линдал открыл механизм эксцизионной репарации оснований — ферменты, участвующие в нем, находят поврежденный участок ДНК, вырезают его и восстанавливают пробел, используя неповрежденную цепь в качестве образца. Данный процесс помогает клеткам избежать ежедневного появления нескольких тысяч новых мутаций в геномах.