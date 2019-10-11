«Собака.ru» верит, что конструктивный диалог, в котором может принять участие каждый – залог жизни в по-настоящему удобном, современном городе. Поэтому мы попросили горожан высказать свое аргументированное мнение на самую обсуждаемую тему последних дней – переезд СПбГУ в кампус у Пушкина в 25 км от центра Петербурга (подробно об этом мы рассказывали здесь). Самые интересные высказывания мы публикуем на нашем сайте.
Переезд СПбГУ в кампус под Пушкин – это хорошо или плохо? Рассказывают петербуржцы
Глава отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, @dimitriozerkov: «Думаю, что в нынешних условиях, если из центра увезти университет, то господа студенты совсем разучатся смотреть по сторонам и будут становиться узкими специалистами (оные, как известно, «подобны флюсу, ибо полнота их односторонняя»). Из потенциально сложных людей они будут делаться простыми. Ведь вместо зданий Петербурга перед ними будут борщевик, гуси и утки, вместо Невы — сельская грязь, вместо небесной драмы невской эспланады — унылые вереницы все тех же уток. Добираться до сельской местности будет долго и сложно: давка в маршрутках под «авторадио» вместо интеллигентного метро со своей книжкой в кармане сделает их навечно озлобленными, а отсутствие под рукой лучших на свете музеев, театров и библиотек — тупеющими заложниками зомбирующих экранов. Оставленные ими университетские здания в центре будут долго переходить из рук в руки пока не окажется, что без отопления и присмотра они успели настолько разрушиться под зеленой сеткой, что их остается только снести как ветхие строения, скорее заняв лакомые места сверхновыми бутиками с подземными парковками. Разумеется, с такими же фасадами (как публично снесенный памятник архитектуры гостиница «Москва» в Москве). А управлять бутиками и регулировать парковки станут простые и узкие специалисты. Филфак Инн. Ломоносов Плаза. Веллнес и спа «12 Коллегий». Интерьерный кабачок «Ректорский флигель». Центр ковров «Востфак». Оздоровительный комплекс «Ботанический сад СПбГУ». Контактный зоопарк «Павлов». Скидки до 30% в бутиках СПбГУ! Весенняя распродажа на философском! Не пропусти акции и бонусы в ТРК «Университет»! С водой выплеснем ребенка».
Михаил Вильчук, фотограф «Собака.ru»: «Я давно слышал о переезде СПБГУ в кампус и сначала по-московски наивно полагал, что это классно – «Во-первых, это удобно, когда все в одном месте, а не раскидано по всему городу». Так я думал. Июль 2018 года был посвящен тому, что я фотографировал контент для книги, посвященной 300-летию СПбГУ. Я объездил все факультеты и корпуса, побывал в таких местах и закоулках Университета, о которых многие студенты, скорее всего, даже не слышали. Я видел дневник\записную книжку Ломоносова, Евангелие 1491 года, гербарий, собранный Линнеем, я вытаскивал всевозможных зверей (уже бывавших на приеме у таксидермиста) из шкафов, которые были привезены великими князьями или отданы в дар заграничными великими князьями. Во многих музеях Университета на стенах висят фотографии того, как музеи выглядели до революции. Ничего не поменялось. Вообще. Только люди меняются. А люди Университета – это особые, прекрасные существа, которые счастливы делиться знаниями, историей. Только приходите. Все вместе – это Дух, это История. Стены 12 коллегий и прочих факультетов помнят эту Историю, как мне кажется, они пропитались ею. Пропитались настолько, что одно без другого существовать не сможет, потому что Души не будет.
Все будет очень технологично – в аккуратных ящичках, сбитых сотрудниками Икея, сенсоры, пол, который не скрипит, удобная, уютная мебель… но Души не будет. Не будет вида на Неву и Эрмитаж, не будет переходов через Дворцовый, не будет «А давай заблудимся в районе 12 коллегий после пар».
Что будет со всеми этими историческими шкафами, гербариями и миллионами артефактов? Как человек, переживший несколько переездов и глобальный ремонт, могу с уверенностью сказать, что в целости доедет не всё и не все. Нельзя выдернуть Душу из Университета, это нечестно по отношению к прошлым поколениям и ещё более нечестно по отношению к будущим».
@kseniasozina: «Как студент магистратуры, Юридического факультета СПбГУ, а раннее – бакалавриата, хочу сказать, что без наших чудесных зданий в самом сердце Васильевского острова учеба бы никогда не превратилась в прекрасное студенчество! Нам старшие выпускники передают все тайны обучения от «самых лучших мест в библиотеке факультета» до «самых уютных кафе близ юрфака». В этих зданиях уже целая эпоха современной юридической общественности, Малый Молодежный Юридический Форум - в 12 коллегиях, и наш роскошный атриум с колоннами, который однозначно стал символом факультета. Без этого всего, без вопроса «в каком здании пары», без пропусков пар в прогулке по набережной В.О., о которой слагали стихи поэты, СПбГУ не тот. Мы не в кампусах созданы, мы – в сердце города, мы его душа и молодой дух современности!»
@slovobludiu_da: «Безусловно, центру Петербурга нужен университет, а университету центр Петербурга! Я помню, как на лекциях из окон здания филфака смотрела на Неву и Исаакиевский собор, и это рождало столько эмоций, за которыми следовало вдохновение писать, учиться, вдыхать историю. Это все заставляло меня чувствовать себя особенной, причастной к чему-то прекрасному. В здании двенадацати коллегий есть дух, этот дух «Гаудеамус Игитур». Жаль, если он будет потерян».
@annaurievna: «Сложно представить, как историкам, филологам, философам и другим гуманитариям будет житься за городом, вдали от архивов, публичных библиотек, музеев. Традиции других городов и университетов хороши, но у нас сложилась другая. Менять и ломать то, что и так работает – это странная инициатива. Зачем? Неужели мало неудовлетворительных реформ провел нынешний руководитель университета? Судьба альма матер под угрозой».
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Место расположения кампуса
@darya.maksimova.sp: «Угодить всем территориально – задача невозможная в принципе, всегда будут недовольные. Даже сейчас с южной части города добраться до предположительного места Х многим будет быстрее или не дольше, чем до нынешних зданий. И многие из этих зданий невозможно (есть охранные обязательства не только на фасады, но и интерьеры) привести в соответствие с современными стандартами и разместить там необходимое оборудование. Больше того, там часто даже туалеты по нормативам и в нужном количестве не сделать. Университет не имеет финансовых возможностей выполнять требования закона по сохранению и реставрации этих зданий. Все остальное – вопрос решаемый, их не в Сибирь высылают, купола и шпили в хорошую погоду невооруженным глазом видеть можно. Да и многие студенты сейчас на дорогу по два часа и более тратят, и им это неудобно».
@polinagorban: «Петербург сам по себе с характером и абсолютно другой, иногда нелогичной логикой. Центру Петербурга не нужен Университет. Центр Петербурга – это и есть Университет, Исаакий, Эрмитаж, Русский музей, Петропавловка и так далее. Ситуация примерно как если бы захотели перенести Эрмитаж, чтобы было больше пространства для выставок и экспонатов. Но ведь это Эрмитаж! Да, действительно, Михайловская дача крутая в плане оснащения. Но это даже не город в городе, а кластер, куда довольно сложно добираться на общественном транспорте. Петербург весь про новые знания, знакомства, доступное образование, открытые лекции. Было бы желание! ВШМ на Ваське прекрасно соединили в одном здании исторические стены и цифровые технологии. Васька всегда была островом студентов. Это часть истории, которую вроде как надо двигать дальше, а вроде как и забывать нельзя. Если здание 12 коллегий снесут после переезда Университета или превратят в офисы, то это будет катастрофа. Если у СПбГУ будет еще и на природе место для каждого факультета и все это соединится в единый кластер, то будет круто. Но больше на правду похож вариант с катастрофой, к сожалению».
@alia_artemeva: «И пусть меня закидают тапками: но кампус должен быть кампусом с единой территорией и инфраструктурой. Это невероятно способствует развитию студенческого духа и единства (пример тому Политех, со своим парком, поликлиникой, магазинами, общежитиями и тд).
А когда все корпуса разбросаны по разным районам, даже не осознаешь, что учишься в огромном и очень хорошем университете. Поэтому создание общего кампуса – это супер!»
@logvinenkota: «Центру нужен Университет – вот именно в такой формулировке – однозначно да! В Университете работают центры, Лаборатории и организации, которые проводят регулярные и разовые мероприятия не только для сотрудников и студентов, но и для широкой публики: СПбГУ является базой для многих профессиональных сообществ! И это абсолютно необходимо! Это помогает Университету и сообществам не жить в изоляции. И Университету нужен центр. Исторические здания – это символы, визитные карточки факультетов. Студенты и выпускники любят эти здания (это же не просто здания!): внутренние дворики, садики, широкие лестницы, вид из окна, которого нигде больше не бывает. И приятно чувствовать причастность к большому: по этим коридорам ходили авторы учебников, которые ты читаешь, ходили твои родители, и вот ты теперь ходишь. Я и мои друзья гордимся местами, в которых учились и работаем: если бы мы могли так же гордиться качеством образования и науки, то переезжать было бы не больно. Но что-то мне подсказывает, что структурные и образовательные проблемы СПбГУ вызваны не только разобщенностью зданий и трудностью ведения хозяйственной деятельности».
@sea_flower7: «Только в центре! Это же история! Какой Пушкин, какие кампусы? Да никто из вменяемых преподавателей не поедет туда через весь город – предпочтут уволиться и перейти в другие вузы».
@tanikx: «Очень много студентов СПБГУ – это петербуржцы, так же как и преподаватели (в основном пожилые люди, между прочим). Почему они должны каждый день ездить в пригород и обратно?! Если бы была продумана логистика – станция метро под Пушкиным, скоростные маршрутки от всех станций метро и тд, и если бы это создавалось как крутой научный кластер – с лабораториями, мастерскими, библиотеками – это, может, еще имело бы смысл. Но ведь ничего этого не будет! Общаги и так сейчас реконструированы, и тех самых «с клопами» вроде уже не осталось. Да и атмосфера исторических зданий, в стенах которых учились люди, ставшие великими учеными, врачами, поэтами, художниками – способствует творческому духу студентов. Очередная бредовая идея наших «славных» политиков, о людях, как всегда, никто не думает».
@aeaspb: «Университет должен находиться в центре Петербурга! История нашего университета формировалась здесь, и это место является сосредоточием науки, творчества, познания, созидания! В любом городе есть и должны быть такие « очаги»научной мысли, молодых талантов и опытных преподавателей! Университеты должны быть и являются местом интересных встреч, проведения дискуссий! Все жители города знают, где находиться Университет, даже не имеющие к нему отношения!Центр сосредоточения умной, креативной, образованной молодежи и их преподавателей- стимул для развития науки и возникновения ощущения стремления к познанию! Нельзя опираться в данной ситуации на крупнейшие университеты других стран- там изначально формирование их шло издалека, в течение нескольких сот лет или десятков по системе «университет как мини- город в пригородах крупных городов». Но наш Университет не формировался так же, как Оксфорд, например. Жаль, если часть «сильных» преподавателей не захотят или физически не смогут ездить на занятия, передавая свои знания и опыт студентам и младшим коллегам! Жаль, что у коренных петербуржцев в очередной раз отбирают возможность быть причастным к родным знаковым местам города, вычеркивая из их жизни такие важные «очаги» культуры и науки! Воспитание молодёжи- это возможность быть причастным к интересным событиям, новым открытиям, умным, образованным людям! Что будет на месте ЛГУ? Для каких целей будут использоваться эти исторические здания, эти коридоры, аудитории? Я не против современных зданий и современно оснащённых аудиторий. Но мы вычеркнем из жизни важную составляющую нашего города, один из главных символов интеллигентного, образованного, миролюбивого города! Опять в душе возникает досада и ощущение расставания со старым, надёжным другом, собирающего в своем доме, близких по духу людей!»
@zalinabarkin: «Старейший университет в новехоньком здании – звучит, как оксюморон. С другой стороны, как показывает история, многие изменения, которые были встречены бурными протестами и сопротивлением, привели к прогрессу. Но что точно в корне сделано неправильно – это то, что общественность ставится перед фактом без диалога, без подготовки. Зачем?»
@windseeking: «Резко сократится представительство петербуржцев в СПбГУ, потому что вряд ли они будут жить в общежитии, а добираться на пары в Пушкин – такое себе занятие. И так СПбГУ теряет кадры (например, уже сейчас математики предпочитают Политех, потому что не надо ездить в Петергоф), а что будет с переездом, представить страшно. С переездом СПбГУ перестанет быть собой, будет уже ПГУ какой-то».
@antonnaumov: «Современному университету необходим современный комфортный кампус, реализовать его возможно только на свободной территории. Это абсолютное взвешенное и необходимое решение. Здание Двенадцати коллегий можно сохранить для торжественных мероприятий, как музей. Все течет, все меняется».
@xeniapiskunova: «За предложением перенести СПБГУ на территорию бывшей скотобойни в Пушкин за 45 млрд рублей тысячи тонких смыслов. Есть кампус в Петергофе, унылая дыра. Будет еще одна. Почему бы господам чиновникам, лоббирующим это решение, первыми не перевести туда свои многочисленные правительственные комитеты из исторических комплексов? Открыть железнодорожное сообщение лет через 10, если деньги будут, ездить на заседания в здание Смольного Института три раза в неделю и, конечно, ходить по вечерам в капустное поле, ведь там много «пищи» для ума и тела. Кто-то, поддавшись «эффективным» менеджерским подходам из учебника MBA, пытается убить «гений места» и целый пласт российской истории!»
@nkharevich: «Пушкин – прекрасный город! Но в Пушкине есть свой университет. Концепция переезда и университетского городка, безусловно, неплохая, и понятно, для чего все это затеяно. Но СПбГУ должен оставаться там, где он есть сейчас. Я, как выпускница факультета международных отношений и как сотрудник СПбГУ, против переезда. Во-первых, я с трудом представляю, что студенты-петербуржцы, преподаватели, да и просто сотрудники будут ездить в Пушкин каждый день! У студентов активная жизнь, им нужны развлечения, музеи, выставки, форумы, конференции, библиотеки, которые находятся в Петербурге. У преподавателей и сотрудников семьи, преподаватели параллельно работают еще в других вузах. Всем хочется прикоснуться к истории, быть причастным к великому, находиться в прекрасных местах. Я 13 лет езжу каждый день в кампус Смольного и не представляю свой факультет международных отношений в другом месте! Так исторически сложилось, зачем нарушать эти традиции. Неудобно перемещаться между факультетами – так ездить в Пушкин еще менее удобно. Все, кто приезжает к нам на факультет – иностранные студенты, участники конференций и форумов – в восторге от того, что могут прикоснуться к истории, не думаю, что современный кампус в Пушкине будет вызывать такой же неподдельный интерес и восторг».
@yan_titoo: «Кампусы университетов, удаленные от больших городов – отличный вариант. Так, например, расположен Оксфорд и многие вузы Америки. Это позволит и СПбГУ функционировать как крупному единому научному центру, а не группке разномастных, практически автономных зданий-факультетов. Дух студенчества усилится, студенты получат больше возможностей для общения и между собой, и с преподавателями. Но! Оксфорд никогда не был расположен в Лондоне, он не переехал на окраину города после расположения в центре. Если вы переносите университет, переносите и инфраструктуру – стройте станцию метро, запускайте скоростной поезд, прокладывайте отдельную дорогу. В Пушкин и из Пушкина – постоянные пробки. Мало, наверное, поспособствует науке необходимость по четыре часа тратить на дорогу. Студенты, у которых общаги были в Петергофе, приходили на пары никакие всегда, потому что из Москвы добраться быстрее, людям приходилось вставать в 4-5 утра. Лишать второй по значимости вуз России исторических знаний – а значит лишать его и статусности тоже! – ради эфемерной возможности какой-то консолидации – по-моему, слишком. Ученые со всего мира приезжают в СПбГУ. Куда они будут ездить после этого? В вуз под Пушкин? Это решение было бы замечательным, прими его Петр I. А сейчас это какая-то очередная попытка собрать из кусков Сколково, вот только денег Сколково СПбГУ забыли дать».
@cherelli_t: «Петербургу нужен университет в центре. Это сердце города. Сейчас наблюдается повальная, ужасная тенденция переноса всего и вся из центра. И вместо живущего города, думающего, творящего, кипящего мы плавно получим нечто мертвое в самом центре. Что будет там размещено вместо университетов и предприятий, которые выдворяют из центра? Очередные торговые центры и арт-пространства, которые как мертворожденные дети и сами вымирают, зачем их больше. Находясь на отшибе города, мы получим менее культурно образованных студентов, уже не так ценящих наш исторический центр города, потому что они с ним уже не будут связаны. И потеряем ценные кадры. Перед глазами пример завода «Электросила», перенесенного в поселок Металлострой. После переноса они лишились многих ценных кадров, потому что жизнь специалистов была вокруг завода, и ездить неизвестно куда они не согласились. Тоже самое может произойти и с университетом, из второго в стране, лишившись своих профессоров и талантливых педагогов, он лишится и качества образования, и своего звания. Что будет с университетом если его преподаватели не будут успевать приезжать на лекции или вести другую научную и культурную жизнь? Это воспитывает – когда читающий тебе лекцию педагог в свободное время поет в опере, организует выставки художников, изучает архитектуру города. Общение с такими кадрами обогащает, и ради странной идеи мы хотим этого лишиться, мы уже отняли у студентов льготы на музеи, ограничив их культурное развитие, теперь хотим отнять и возможность спонтанного и ежедневного соприкосновения с прекрасным. А перенос в Пушкин якобы для решения вопроса дороги кажется еще более абсурдным на фоне программы оптимизации общественного транспорта, которая даже по Петергофу существенно ударит и придавит. А ведь Петергоф пока еще не мучается настолько в пробках, как те же Славянка и Шушары, и еще пока обеспечен достаточным количеством разнообразных транспортных маршрутов».
@politilena: «Студентам нужен и удобен центр! Когда после пар нам надо было бежать в библиотеку, помимо университетской и факультетской, где далеко не все книги мы могли найти или за ними была очередь, мы могли быстро добраться через площадь до библиотеки Академии наук, Академии художеств и до центрального здания РНБ. При этом часть лекций (у историков искусства) проходила в Эрмитаже и Русском музее, после которых мы возвращались в стены родного Истфака».
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