Переезд СПбГУ в кампус под Пушкин – это хорошо или плохо? Рассказывают петербуржцы

Глава отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, @dimitriozerkov: «Думаю, что в нынешних условиях, если из центра увезти университет, то господа студенты совсем разучатся смотреть по сторонам и будут становиться узкими специалистами (оные, как известно, «подобны флюсу, ибо полнота их односторонняя»). Из потенциально сложных людей они будут делаться простыми. Ведь вместо зданий Петербурга перед ними будут борщевик, гуси и утки, вместо Невы — сельская грязь, вместо небесной драмы невской эспланады — унылые вереницы все тех же уток. Добираться до сельской местности будет долго и сложно: давка в маршрутках под «авторадио» вместо интеллигентного метро со своей книжкой в кармане сделает их навечно озлобленными, а отсутствие под рукой лучших на свете музеев, театров и библиотек — тупеющими заложниками зомбирующих экранов. Оставленные ими университетские здания в центре будут долго переходить из рук в руки пока не окажется, что без отопления и присмотра они успели настолько разрушиться под зеленой сеткой, что их остается только снести как ветхие строения, скорее заняв лакомые места сверхновыми бутиками с подземными парковками. Разумеется, с такими же фасадами (как публично снесенный памятник архитектуры гостиница «Москва» в Москве). А управлять бутиками и регулировать парковки станут простые и узкие специалисты. Филфак Инн. Ломоносов Плаза. Веллнес и спа «12 Коллегий». Интерьерный кабачок «Ректорский флигель». Центр ковров «Востфак». Оздоровительный комплекс «Ботанический сад СПбГУ». Контактный зоопарк «Павлов». Скидки до 30% в бутиках СПбГУ! Весенняя распродажа на философском! Не пропусти акции и бонусы в ТРК «Университет»! С водой выплеснем ребенка».

Михаил Вильчук, фотограф «Собака.ru»: «Я давно слышал о переезде СПБГУ в кампус и сначала по-московски наивно полагал, что это классно – «Во-первых, это удобно, когда все в одном месте, а не раскидано по всему городу». Так я думал. Июль 2018 года был посвящен тому, что я фотографировал контент для книги, посвященной 300-летию СПбГУ. Я объездил все факультеты и корпуса, побывал в таких местах и закоулках Университета, о которых многие студенты, скорее всего, даже не слышали. Я видел дневник\записную книжку Ломоносова, Евангелие 1491 года, гербарий, собранный Линнеем, я вытаскивал всевозможных зверей (уже бывавших на приеме у таксидермиста) из шкафов, которые были привезены великими князьями или отданы в дар заграничными великими князьями. Во многих музеях Университета на стенах висят фотографии того, как музеи выглядели до революции. Ничего не поменялось. Вообще. Только люди меняются. А люди Университета – это особые, прекрасные существа, которые счастливы делиться знаниями, историей. Только приходите. Все вместе – это Дух, это История. Стены 12 коллегий и прочих факультетов помнят эту Историю, как мне кажется, они пропитались ею. Пропитались настолько, что одно без другого существовать не сможет, потому что Души не будет.

Все будет очень технологично – в аккуратных ящичках, сбитых сотрудниками Икея, сенсоры, пол, который не скрипит, удобная, уютная мебель… но Души не будет. Не будет вида на Неву и Эрмитаж, не будет переходов через Дворцовый, не будет «А давай заблудимся в районе 12 коллегий после пар».

Что будет со всеми этими историческими шкафами, гербариями и миллионами артефактов? Как человек, переживший несколько переездов и глобальный ремонт, могу с уверенностью сказать, что в целости доедет не всё и не все. Нельзя выдернуть Душу из Университета, это нечестно по отношению к прошлым поколениям и ещё более нечестно по отношению к будущим».