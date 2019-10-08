Нобелевскую премию по физике присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты. Лауреатами этого года стали сразу три научных деятеля — Джеймс Пиблз (Принстонский университет), Мишель Майор (Университет Женевы) и Дидье Кело.
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования космологии и открытие экзопланеты
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@NobelPrize
Джеймс Пиблз, канадско-американский физик, стал лауреатом Нобелевской премии по физике за «теоретические разработки в физической космологии». Также триумфаторами этого года стали астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело из Швейцарии — за «открытие экзопланеты, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды». Экзопланета 51 Пегаса b была открыта в 1995 году и стала первой, обращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды — 51 Пегаса.
Космология — раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной. Основу дисциплины составляют математика, физика и астрономия, раннюю форму космологии представляли собой религиозные мифы о сотворении и уничтожении мира. Возникновение современной космологии связано с развитием в XX веке общей теории относительности Эйнштейна и физики элементарных частиц.
Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в Стокгольме — в день смерти Альфреда Нобеля.
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