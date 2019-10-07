За последние 10 лет мы узнали о собаках больше, чем за предыдущий век – но многое из того, что давно известно ученым, все еще секрет для рядовых хозяев псов. Практикующие собачьи психологи Татьяна Вишнякова, создательница «Доброй школы собачьего языка Strawberry Fields», и Мария Мизерницкая, автор блога о собаках If dog could talk, собрали 10 самых интересных фактов о мышлении наших четвероногих друзей, подкрепленных результатами научных наблюдений и исследований.
10 фактов о психологии собак, которые вы не знали
1. Собаки не испытывают чувство вины
Всем знакома ситуация: после того, как собака сделала что-то «плохое» и заметила, что хозяин недоволен этим поступком, она начинает всем своим видом показывать, что ей «стыдно» – прижимает уши и хвост, отворачивает голову, отводит взгляд и выглядит сконфуженной. Если подобным образом ведет себя человек, мы однозначно считываем это как проявление чувства вины и осознание неправильности своих действий. Велик соблазн таким же образом интерпретировать поведение собаки, но на ее языке это означает «Давай не будем ссориться!», «Посмотри, какая я маленькая и беззащитная!». Своим поведением она пытается успокоить разгневанного хозяина и предотвратить развитие конфликта, такую же тактику питомцы используют, когда сталкиваются с агрессией других животных. Псы не испытывают чувство вины, потому что их понимание, что такое «хорошо» и что такое «плохо», отличается от нашего. Чтобы собака научилась понимать, что для хозяина является приемлемым и правильным, ее необходимо этому обучать, а не стыдить и наказывать.
2. Собакам необходимы впечатления
Чтобы жизнь собаки была полноценной и гармоничной, ей нужно много впечатлений: обонятельных, визуальных, вкусовых, тактильных и ментальных. Это необходимо всем псам независимо от возраста, породы и размера. Благодаря балансу умственных и физических нагрузок, спокойному и радостному взаимодействию с хозяином, насыщенной, но не перегруженной стимулами среде щенок будет правильно развиваться, а поведение взрослой собаки будет приятным и предсказуемым – она не станет сама пускаться на поиски новых впечатлений, убегая на прогулке, подбирать съедобное и несъедобное на улице и разрушать дом. Ответственные заводчики породистых собак всегда занимаются с щенками, как только те начинают интересоваться окружающим миром, постепенно, еще до переезда в семью, привнося в их жизнь новые запахи, предметы и поверхности. Это помогает животному быстрее адаптироваться и чувствовать себе увереннее, что скажется на всей его дальнейшей жизни.
3. Собаки умеют заводить друзей
Важный фактор, влияющий на качество жизни собаки – это возможность контактировать с сородичами. Между животными могут быть разные взаимоотношения – от «держись от меня подальше» и «привет-пока» до настоящей крепкой дружбы. То, по каким параметрам они выбирают себе друзей, остается для нас загадкой, на это не влияют размеры, возраст и порода. Собаки, живущие вместе, не всегда будут комфортно чувствовать себя вместе – проживание в одной семье не гарантирует возникновение хороших отношений. Дружба между псами подразумевает, что они наслаждаются совместным времяпрепровождением, выискивают друг друга на прогулках (порой у них даже есть места встреч, и они, выучив расписание прогулок, не желают покидать его, пока не дождутся приятеля), доверяют, делятся игрушками и вступаются в конфликтных ситуациях.
4. Собаки суеверны
Собаки просто одержимы знаками: они умеют устанавливать связь между событиями и их последствиями и запоминать целые цепочки символов, предшествующих какому-то действию (например, прогулке или возвращению хозяина). Причинно-следственные связи у них строятся иначе – например, экспериментально доказано, что они не понимают, как работает гравитация или другие скрытые силы, очевидные для человека. Зато они способны добиваться своего, фиксируя малейшие корреляции, которые могут представлять для них интерес (или наоборот таят опасность), и использовать метод проб и ошибок. Нередко владельцы приписывают своим питомцам фантастические свойства: способность читать мысли, чувствовать возвращение хозяина домой или умение считать. Но на самом деле собаки прекрасно умеют наблюдать, запоминать и, исходя из этого, прогнозировать. Поэтому лучшее, что можно сделать для их благополучия и психологического комфорта – постараться создать максимально предсказуемый мир, включающий с себя постоянный режим дня, одинаковые реакции хозяина на те или иные события и ежедневные маленькие ритуалы.
5. Собаки не способны на месть
То, что люди приписывают собакам мстительность – одна из самых больших проблем во взаимоотношении с ними. Конечно, доверие к существу, которое безо всякого стеснения отрывает с любовью выбранные новые обои от стены, может быть подорвано. Человек испытывает разочарование, обиду и досаду, когда любимый питомец портит вещи, и начинает видеть в этом злой умысел – кажется, что пес спланировал все специально, чтобы, например, отомстить за отказ от игры. На самом деле, реальность более прозаична: плохое поведение часто объясняется скукой, страхом одиночества и тем, что животное не осознает ценность обоев. Для него ваши кроссовки или наушники – это интересная развивающая игра, которую предлагает мир. Решить эту проблему можно без сложного психологического противостояния: спрятав вещи, которые для вас дороги, и предложив питомцу легальное занятие, чтобы оно могло занять свой ум на то время, пока вы заняты или отсутствуете. В случае со справлением нужды в доме проблема зачастую кроется в здоровье, юном возрасте или в слишком редких прогулках.
6. Собаки умеют самостоятельно справляться с тревогой
У собак есть замечательная встроенная способность успокаивать себя и других в кризисных ситуациях или момент сильного возбуждения. Чтобы расслабиться и собраться с мыслями, им необходимо что-то погрызть, пожевать или порвать. Во время работы челюстей стимулируются окончания блуждающего нерва, при активации которого выделяется химическое вещество, являющееся природным успокоительным. Если же собака видит, что кому-то из ее окружения тревожно или назревает конфликт, она может начать зевать или пытаться своим телом разделить перевозбужденные стороны, всунувшись между ними. Часто владельцы принимают такое поведение за ревность, но на самом деле пес может принять за ссору любое сближение. Даже если кто-то просто пытается обняться, его долг – предотвратить это.
7. Собакам важно ощущать безопасность
Потребность в безопасности – одна из базовых для собаки. Ее неудовлетворение приводит к проблемам поведения: питомец становится агрессивным, так как ему приходится защищать себя, тревожным, замкнутым, безынициативным, снижаются его когнитивные способности. Исследование пульса собак в разных ситуациях показало, что они начинают беспокоиться, даже если к ним приближаются по прямой быстрым шагом (для них вежливым считается подходить по большой дуге) – что говорить о более серьезном стрессе. Доверительные отношения с самым значимым социальным партнером (хозяином и его семьей) играют важнейшую роль в формировании чувства безопасности.
8. Собаки эмпатичны
Собаки способны не только строить сложные взаимоотношения, но и разделять чувства других, проявлять эмпатию. Псы особенно чутко реагируют на боль или испуг сородичей – когда в их присутствии с другими грубо обращаются, дергают или наказывают, они могут убежать. Среди всех животных собаки являются абсолютными чемпионами в понимании не только языка тела, но и эмоций людей. Всем знакома фраза «собаки чувствуют страх»: на самом деле их чуткий нос способен улавливать адреналин, который вырабатывает тело человека.
9. Если собаки рычат, это не плохо
Помимо языка движений, собаки используют различные звуки во время коммуникации: лают, скулят, воют, гудят, пыхтят, фыркают и рычат. Если остальные звуки мы можем истолковывать более-менее правильно, то с последним возникают сложности. Рычание пугает людей, многие агрессивно реагируют на этот способ коммуникации, ругают и наказывают питомца, думая, что так показывают, кто здесь главный. Но еще 20 лет назад ученые по всему миру пришли к выводу, что отношения собаки и человека – это не иерархическая лестница, где каждый пытается занять место повыше.
Когда пес рычит, он сообщает, что возникшая ситуация ему неприятна, а не демонстрирует грубость. Он просит увеличить дистанцию или не покушаться на его игрушки или место. Также эти звуки могут говорить, что у питомца есть проблемы: возможно, он чувствует себя уязвимо, неуверенно или ему больно.
10. Мы с собаками похожи, но при этом очень разные
Мы во многом похожи физиологически (собаки так же чувствуют вкус еды, боль, жару и холод), похоже воспринимаем окружающий мир, но при этом сильно расходимся в вопросе ценностей. Нужно помнить об этом и с пониманием относиться к типичному для их вида поведению. Чтобы избежать неверных интерпретаций и грубых ошибок, необходимо изучать собак, непредвзято наблюдать за ними и стараться понимать их потребности и намерения. Внимательно и бережно строить отношения, предоставлять защиту и соблюдать границы собаки – это обязанность хозяина.
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