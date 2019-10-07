10 фактов о психологии собак, которые вы не знали

1. Собаки не испытывают чувство вины

Всем знакома ситуация: после того, как собака сделала что-то «плохое» и заметила, что хозяин недоволен этим поступком, она начинает всем своим видом показывать, что ей «стыдно» – прижимает уши и хвост, отворачивает голову, отводит взгляд и выглядит сконфуженной. Если подобным образом ведет себя человек, мы однозначно считываем это как проявление чувства вины и осознание неправильности своих действий. Велик соблазн таким же образом интерпретировать поведение собаки, но на ее языке это означает «Давай не будем ссориться!», «Посмотри, какая я маленькая и беззащитная!». Своим поведением она пытается успокоить разгневанного хозяина и предотвратить развитие конфликта, такую же тактику питомцы используют, когда сталкиваются с агрессией других животных. Псы не испытывают чувство вины, потому что их понимание, что такое «хорошо» и что такое «плохо», отличается от нашего. Чтобы собака научилась понимать, что для хозяина является приемлемым и правильным, ее необходимо этому обучать, а не стыдить и наказывать.

2. Собакам необходимы впечатления

Чтобы жизнь собаки была полноценной и гармоничной, ей нужно много впечатлений: обонятельных, визуальных, вкусовых, тактильных и ментальных. Это необходимо всем псам независимо от возраста, породы и размера. Благодаря балансу умственных и физических нагрузок, спокойному и радостному взаимодействию с хозяином, насыщенной, но не перегруженной стимулами среде щенок будет правильно развиваться, а поведение взрослой собаки будет приятным и предсказуемым – она не станет сама пускаться на поиски новых впечатлений, убегая на прогулке, подбирать съедобное и несъедобное на улице и разрушать дом. Ответственные заводчики породистых собак всегда занимаются с щенками, как только те начинают интересоваться окружающим миром, постепенно, еще до переезда в семью, привнося в их жизнь новые запахи, предметы и поверхности. Это помогает животному быстрее адаптироваться и чувствовать себе увереннее, что скажется на всей его дальнейшей жизни.