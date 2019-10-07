«Тот самый ведущий» программы «В мире животных» явно опередил время, создав собственный жанр научного стендапа, подхваченный сегодня его молодыми коллегами и учениками. Но лекции профессора Дроздова по-прежнему популярны — ближайшая пройдет 16 октября в Петербурге: в клубе «Морзе» на территории «Севкабель Порта».
Николай Дроздов: «Формула долголетия – улыбаться, смеяться, петь, танцевать и плясать»
В прошлом году вы ушли из программы «В мире животных», в которой работали 50 лет. Скучаете по телевидению?
Совсем нет! Я же не телевизионщик. Я педагог, исследователь, люблю изучать животных в природе и в неволе. Захожу в кадр и понимаю, что камеры нужны лишь для того, чтобы я мог рассказать, а они показали. И радуюсь, что мы спасли «В мире животных»! Да, именно спасли. Мы всем коллективом десять лет готовили нового ведущего – им стал сын наших сотрудников Алексей Лапин. За 10 лет он прошел телешколу от детской странички, юнкора, спецкорреспондента до соведущего. Знает, что это не «Ах, телевидение!», а нелегкий, порой утомительный, труд. И на 50-летии я спокойно передал ему программу — сохранились и формат, и бренд. А то заболел бы я, не стало бы меня, и передача тут же закрылась бы. Ведь так случилось и с «Клубом путешественников», и с «Очевидным-Невероятным», и с передачами цикла «Цивилизация». Программы-эпохи перестали существовать после ухода из жизни их легендарных ведущих – Юрия Сенкевича, Сергея Капицы, Льва Николаева. И так жаль: ведь Юра и Лева – мои близкие друзья-ровесники... Но я улыбаюсь, когда люди продолжают на улицах говорить за моей спиной: «Вон, смотри – «В мире животных» идет!»
А любите себя в кадре? Пересматривали программу?
Боже упаси! Любить себя в кадре – это греховная гордыня. А пересматривать программу для меня – бессмысленная трата времени. Пусть операторы изучают, как все снято, режиссер – как смонтировано. А мне что смотреть? Смотреть нужно на животных! Сейчас вы поймете, до какой степени я собой не интересуюсь. У нас была замечательная заведующая редакцией, и однажды она мне говорит: «Послушайте, почему у вас все костюмы так похожи – будто одинаковые!» Я говорю: «Так у меня всего один костюм!». Она в удивлении: «Как один костюм?! Ну пожалуйста, пока никто не заметил, купите еще один, обязательно другого цвета!» Пришлось послушаться... А я что? Мы же дети военного времени: буду носить, пока локти не протрутся. И сейчас я на лекциях выступаю в одном и том же костюме, и меня слушают – всем все равно, в чем я! Это называется осознанное потребление, между прочим.
Вы стали бороться за охрану природы задолго до того, как это стало трендом. Как оцениваете ситуацию с экологией?
Боюсь, что уже подходит точка невозврата. Мне кажется, начать надо с себя. Живем в век излишества какого-то. Нам выдают пластиковые пакеты в магазинах под каждый огурчик, и через 15 минут мы их выбрасываем. Именно столько, в среднем, длится полезная жизнь пакета. А остальные сто лет он будет жить как мусор. Когда-то у нас были авоськи и служили они долго. Почему бы их не вернуть? А пока что ежегодно в мировой океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика — и там уже плавают огромные пластиковые острова! Пластиком давятся многие животные — от птенцов альбатросов и буревестников до громадных кашалотов.
И все же вы замечаете какие-то положительные изменения? Люди думают от том, что едят – все больше вегетарианских кафе…
Но вот что касается вегетарианской пищи, то просто невозможно, чтобы все вокруг вдруг отказались от употребления мяса, хотя сам я с 1975 года его не ем. Если бы это произошло, вы даже не представляете, какая наступила бы социальная катастрофа, сколько миллионов людей в мире осталось бы без работы. А куда бы делись все домашние сельскохозяйственные животные? Ведь у них нет места в дикой природе, они уже тысячелетиями живут вместе с человеком и полностью зависят от него.
Вы всегда подчеркиваете, что самое большое удовольствие в вашей жизни – это преподавание. Изменили ли вы подход к подаче информации для современных студентов, у которых под рукой гаджеты и интернет, где ответ на любой вопрос.
Конечно, главное в современных лекциях не факты, которые можно найти и в Интернете, а размышления, ассоциации и связи между различными явлениями и объектами – как в природе, так и социальной жизни. Гаджеты идеальны для быстрого получения знаний. А уж как вы их закрепите в голове и проанализируете — это зависит от вас.
Сами на лекциях не запрещаете телефоны?
Я не люблю запретов! Любых. Если студент опоздал на мою лекцию — он всегда может войти в аудиторию и выйти по уважительной причине. Даже если замечу, что кто-то заснул, я никогда не сделаю замечание — ведь многие из ребят перегружены на работе. Я даже всегда шучу, что вы можете поспать на моих лекциях, а я вот не могу себе этого позволить.
Скоро у вас лекция в «Севкабель Порту». А какие места вы любите в Петербурге? Куда идете, когда приезжаете?
Люблю Дворцовую набережную, от нее через мост переходишь — и вот Зоологический музей! Я туда приезжал еще студентом, аспирантом. Очень люблю Эрмитаж, готов бродить по всем его этажам с утра до вечера. А Русский музей — это просто очарование. Пейзажи, портреты – все такое родное. А в заключение — гигантская картина Репина «Торжественное заседание Государственного совета», на ней столько мудрых людей, которые принесли пользу России. Как-то поднимался на балюстраду Исаакиевского собора и радовался солнцу — такая красота!
Известно, что вы любите посмеяться. Даже собственную формулу долголетия изобрели: «Смеяться-Петь-Танцевать».
А сейчас мне захотелось ее расширить: улыбаться, смеяться, петь, танцевать и плясать. Смеяться нужно, когда смешно, а улыбаться — все время, с утра до вечера. Танцы и пляски – это разные вещи: пляшут гопака и вприсядку, а танцуют — танго и вальс. Так что запомните мою новую формулу долголетия – это уже не триада, а пентада!
Вы не раз говорили, что для долголетия очень важно каждый день узнавать новое, развивать свой мозг. Что сейчас вас больше всего интересует?
Мечтаю разобраться в происхождении Вселенной! Ученые запутались в этом вопросе, многие дают на него ответы, но они не выдерживают моей критики. Так вот я хочу найти такой, который бы приближался к гармонии, но был максимально научно обоснован: без всяких фантазий и предположений. Вот, кстати, говорю про Вселенную, ученых, а уважаю больше всего врачей-ветеринаров. Ведь, например, человеческий врач один вид лечит – человека, а ветеринары – от попугайчика до коровы, от свиньи до черепахи. Мой отец был медиком-фармацевтом, мама — врачом-терапевтом, брат — ветеринаром, и только один я всю жизнь болтаю о животных.
У вас у самого дома животные есть сейчас?
Раньше много было: и змеи, и черепахи, и ящерицы, и скорпионы, и пауки-птицееды! Животных было так много, что они соперничали с книгами в моем доме. Теперь остались только книги.
А что сейчас читаете?
«Евгения Онегина» читаю! Никогда не надоест.
Все годы работы у вас большая поддержка – это ваша семья. И прежде всего ваша жена.
Моя жена очень заботливая, внимательная и любящая женщина. Она любит, прежде всего, конечно, дочку и внуков, и не забывает про меня. Никогда от нее не слышал, когда был в разъездах: «Ты что не звонишь, не думаешь обо мне совсем!». Мы оба очень позитивные – поначалу дарил ей букеты цветов, а она говорит: «Не люблю я срезанных цветов, они же на наших глазах прямо в вазе умирают!» Понимаете, почему она – мой человек? Зато на нашем садовом участке она выращивает много разных цветов, за что я ее еще больше люблю.
У вас так много регалий, а что сами про себя говорите? Николай Николаевич Дроздов – он кто?
Дроздов – это профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова! И больше ничего я бы не добавлял! Это основное про меня, а все остальное дополнительное.
Текст: Марта Агеева
Фото: Слава Филиппов
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