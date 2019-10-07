Николай Дроздов: «Формула долголетия – улыбаться, смеяться, петь, танцевать и плясать»

Вы стали бороться за охрану природы задолго до того, как это стало трендом. Как оцениваете ситуацию с экологией?

Боюсь, что уже подходит точка невозврата. Мне кажется, начать надо с себя. Живем в век излишества какого-то. Нам выдают пластиковые пакеты в магазинах под каждый огурчик, и через 15 минут мы их выбрасываем. Именно столько, в среднем, длится полезная жизнь пакета. А остальные сто лет он будет жить как мусор. Когда-то у нас были авоськи и служили они долго. Почему бы их не вернуть? А пока что ежегодно в мировой океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика — и там уже плавают огромные пластиковые острова! Пластиком давятся многие животные — от птенцов альбатросов и буревестников до громадных кашалотов.

И все же вы замечаете какие-то положительные изменения? Люди думают от том, что едят – все больше вегетарианских кафе…

Но вот что касается вегетарианской пищи, то просто невозможно, чтобы все вокруг вдруг отказались от употребления мяса, хотя сам я с 1975 года его не ем. Если бы это произошло, вы даже не представляете, какая наступила бы социальная катастрофа, сколько миллионов людей в мире осталось бы без работы. А куда бы делись все домашние сельскохозяйственные животные? Ведь у них нет места в дикой природе, они уже тысячелетиями живут вместе с человеком и полностью зависят от него.