Личный опыт: как я ходила на актерский интенсив от Gogol School

Редактор отдела культурных новостей, подбадриваемая шутками коллег, что она «женщина, а значит актриса», прошла интенсив Gogol School в Петербурге. Созданная четыре года назад артистами «Гоголь-центра» лаборатория вряд ли за 15 часов станет стимулом для перемены участи, но точно даст больше внутренней (и внешней!) свободы.

Игорь Бычков, фото Gogol School

Родион Барышев, фото Gogol School

В Москве Gogol School существует с 2015-го. За четыре года конкурс для ньюкамеров Мельпомены стал почти, как в театральные вузы: пять человек на место. А специализации расширилась до четырех направлений – не только Актерская лаборатория, но и пластический театр, кинорежиссура (да-да, конкуренты ВГИКа, Разбежкиной и двух московских школ кино) и курсы для подростков. В Петербург созданный артистами «Гоголь-центра» проект приехал, как столичные театры, только на гастроли. Правда, с этого года интенсивы обещают проводить регулярно. Чтобы на них попасть, не нужно разучивать басни Крылова или вспоминать стихи Мандельштама с Бродскими, достаточно вовремя подать заявку. Но и выбор активностей чуть скромнее, чем в Москве: актерство, сценическая речь и пластический мастер-класс. Первые два интенсива провел Игорь Бычкова из «Гоголь-центра», последний – главный хореограф шоу «Танцы» Родион Барышев.

Перед началом первого занятия волнуюсь, как на отчетных экзаменах в музыкальной школе

Раздумывая, что удастся мне хуже всего (вызовы себе – наше все!) я еле-еле успеваю записаться к Игорю на мини-актерский курс: впрыгивать в последний вагон отходящего «Сапсана» – любимое развлечение. Во-первых, его я запомнила еще по спектаклю «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова, во-вторых, у нас много общих друзей в Facebook, в-третьих, это самый длительный интенсив – пять занятий по три часа должны гарантировать погружение в процесс. Интенсив проходит в спортзале Академии управления городской средой. Это часть Петербурга между станциями метро «Восстания» и «Площадь Александра Невского», где улицы названы по имени украинских городов из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Чьего? Конечно, Гоголя. Совпадение? Да, совпадение, но довольно обаятельное.

Пластический мастер-класс Родиона Барышева, фото Gogol School

фото Gogol School

фото Gogol School

Перед началом первого занятия волнуюсь, как на отчетных экзаменах в музыкальной школе – главный ужас в остальном абсолютно счастливого детства. Оказывается, зря. Участники в едином порыве, хотя их и почти два десятка, настроены более, чем дружелюбно. Кто-то учится на актерском и решил сравнить системы образования, другие играют в любительском театре, выступают в стендапе и поют в мюзиклах, третьи, как и я, борются со страхом публичных выступлений и хотят стать немного свободнее. За эти пять дней, выполняя актерские упражнения, мы узнаем много постыдных и возвышающих тайн друг друга. Про усталость от своих партнеров, помощь умирающим от рака детям, тоску по искренности, провалы на сцене, тотальное одиночестве и принятие себя. А еще будет много смеха – ведь жизнь это вообще, скорее, драмеди, и совсем не мелодрама.

Интенсивы – отличная экономия на психотерапевте

Каждое занятие стартует с разминки с элементами йоги. После планок, «Собак мордой вниз» и «Позы ребенка» начинается настоящее веселье. Мы танцуем и повторяем движения друг за другом, с закрытыми глазами ползаем по полу, исследуя зал, объясняем загаданное, как в «Крокодиле», но только словами на букву «П» (кстати, отличная игра для большой компании!), рассказываем истории из своей жизни и разыгрываем сценки, иллюстрирующие поговорки. Поначалу это неловко и некомфортно, но каждый сам решает, готов ли он к челленджу и что возьмет от интенсива – к выполнению заданий никто не принуждает. Но если не решаться сейчас, то вообще когда? Конечно, за 15 часов мы не получили ни набор ремесленных актерских навыков, ни сгущенного до состояния концентрата первого курса театральных вузов. Gogol School – про другое и по-другому. Он не про обретение инструментария, а о погружении в себя. Только ты в предлагаемых обстоятельствах, зная многое о себе, когда это понадобится, вытащишь нужную и свободную эмоцию из своего арсенала. А еще интенсивы – отличная экономия на психотерапевте. По крайней мере, более веселый и менее болезненный способ стать свободнее.