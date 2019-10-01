Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску платформу для образовательных марафонов. Авторы смогут размещать на ней свои курсы, а пользователи обучаться в любое время — бесплатно.

Авторы смогут наполнять образовательные марафоны уже опубликованными или эксклюзивными материалами — например, подкастами, видео или текстами в формате статьи. В конце каждой главы марафона его создатели добавят специальные задания для проверки знаний. Для них социальная сеть также сделает доступной подробную статистику о марафоне — с количеством просмотров и прохождений, переходов в сообщество и на сторонние ресурсы.

Создать собственный марафон может любой желающий — до 1 ноября разработчики «ВКонтакте» проводят прием заявок на участие в проекте. Когда платформа запустится, опубликовать марафон сможет любой человек, который хочет поделиться своими знаниями.

«Мы хотим, чтобы новая платформа не ограничивалась только академическим сообществом. Любой создатель контента — от ученого до администратора паблика — сможет сделать свой марафон. Зачем им это? Для самых разных задач. Преподавателям вузов и школ — чтобы разместить дополнительные материалы для учеников, бизнесу — завоевать доверие клиентов, авторам онлайн-курсов — расширить аудиторию», — рассказала директор по развитию бренда работодателя «ВКонтакте» Ирина Шубина.