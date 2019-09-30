Как правильно ставить ударение в словах, в которых все делают ошибки. Инструкция

Недавно в издательстве «Бомбора» вышла книга бывшей учительницы русского языка, ставшей youtube-блогером, Татьяны Гартман «Речь как меч». В своем канале «Училка vs ТВ» Татьяна разбирает ошибки ведущих, журналистов, актеров и политиков, а в книге собрала самые популярные из них. «Собака.ru» публикует отрывок из нее – об ударениях в самых сложных словах, том, как они сформировались и как их запомнить раз и навсегда.

Не верю!

Устная речь ничем не проще письменной. Часто я слышу, например, как люди характеризуют свою речь таким образом: «Говорю я хорошо, а вот пишу с ошибками». Я, конечно, не Станиславский, но не верю. Если человек хорошо, без ошибок говорит, то и писать он будет правильно. По моим наблюдениям, так в основном себя позиционируют люди, которые не замечают своих же ошибок, а проще говоря, не знают, как правильно произносить некоторые слова. В этой инструкции речь пойдет о самых сложных существительных, в которых ошибаются многие. И, кстати, именно по умению правильно поставить ударение в подобных словах можно судить об общей грамотности человека.

Смесь французского с нижегородским

Огромный пласт лексики русского языка составляют заимствованные слова. Чаще всего ударения в них сохраняются, то есть ставятся так же, как и в языке-источнике. Про французский язык общеизвестно, что ударение в нем фиксированное и всегда падает на последний слог. Кстати, слова с ударением на последний слог называются окситонами. В русском языке окситонов тоже много, и некоторые из них попали к нам из французского — или напрямую, или транзитом из других языков.

Одно из самых явных французских слов — жалюзИ. Оно даже по-русски звучит с соответствующим акцентом. Что интересно, слово «жалюзи»буквально означает «зависть, ревность», и в этом как бы содержится намек, что подобные шторы позволяют подглядывать, наблюдать за кем-то. А вот стишки, которые помогут запомнить, что ударение в этом слове ставится на последний слог.

Очень жарко! Привези

Нам для окон жалюзИ!

Еще один обрусевший француз — это фетИш, и в этом слове часто пытаются поставить ударение на первый слог. Это неверно, здесь ударение падает на И.

И куда ты так спешишь?

Ведь работа не фетИш.

Слово апострОф означает надстрочную запятую. В русском языке этот знак используется в основном для написания иностранных фамилий, прежде всего французских и английских: д’Артаньян, О’Хара, Жанна Д’Арк, а также в названиях различных мест от государства Кот-д’Ивуар до дворца Ка’д’Оро в Венеции, в названии которого аж два апострОфа.

Написали много строф,

Не забыли апострОф.

Французский язык подарил нам еще много окситонов, в том числе заболевание коклЮш или, например, транспортную платформу шассИ. А экспЕрт попал в русский из латинского, но не напрямую, а тоже через французский. Примерно таким же путем пришел в наш язык и диспансЕр, только из английского. Поэтому, видимо, и возникает желание назвать его диспАнсером, как в английском, но литературной нормой признан все-таки французский вариант диспансЕр.

Все, кто болеют корью, например,

Отправлены немедля в диспансЕр.