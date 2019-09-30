Как правильно ставить ударение в словах, в которых все делают ошибки. Инструкция
Недавно в издательстве «Бомбора» вышла книга бывшей учительницы русского языка, ставшей youtube-блогером, Татьяны Гартман «Речь как меч». В своем канале «Училка vs ТВ» Татьяна разбирает ошибки ведущих, журналистов, актеров и политиков, а в книге собрала самые популярные из них. «Собака.ru» публикует отрывок из нее – об ударениях в самых сложных словах, том, как они сформировались и как их запомнить раз и навсегда.
Не верю!
Устная речь ничем не проще письменной. Часто я слышу, например, как люди характеризуют свою речь таким образом: «Говорю я хорошо, а вот пишу с ошибками». Я, конечно, не Станиславский, но не верю. Если человек хорошо, без ошибок говорит, то и писать он будет правильно. По моим наблюдениям, так в основном себя позиционируют люди, которые не замечают своих же ошибок, а проще говоря, не знают, как правильно произносить некоторые слова. В этой инструкции речь пойдет о самых сложных существительных, в которых ошибаются многие. И, кстати, именно по умению правильно поставить ударение в подобных словах можно судить об общей грамотности человека.
Смесь французского с нижегородским
Огромный пласт лексики русского языка составляют заимствованные слова. Чаще всего ударения в них сохраняются, то есть ставятся так же, как и в языке-источнике. Про французский язык общеизвестно, что ударение в нем фиксированное и всегда падает на последний слог. Кстати, слова с ударением на последний слог называются окситонами. В русском языке окситонов тоже много, и некоторые из них попали к нам из французского — или напрямую, или транзитом из других языков.
Одно из самых явных французских слов — жалюзИ. Оно даже по-русски звучит с соответствующим акцентом. Что интересно, слово «жалюзи»буквально означает «зависть, ревность», и в этом как бы содержится намек, что подобные шторы позволяют подглядывать, наблюдать за кем-то. А вот стишки, которые помогут запомнить, что ударение в этом слове ставится на последний слог.
Очень жарко! Привези
Нам для окон жалюзИ!
Еще один обрусевший француз — это фетИш, и в этом слове часто пытаются поставить ударение на первый слог. Это неверно, здесь ударение падает на И.
И куда ты так спешишь?
Ведь работа не фетИш.
Слово апострОф означает надстрочную запятую. В русском языке этот знак используется в основном для написания иностранных фамилий, прежде всего французских и английских: д’Артаньян, О’Хара, Жанна Д’Арк, а также в названиях различных мест от государства Кот-д’Ивуар до дворца Ка’д’Оро в Венеции, в названии которого аж два апострОфа.
Написали много строф,
Не забыли апострОф.
Французский язык подарил нам еще много окситонов, в том числе заболевание коклЮш или, например, транспортную платформу шассИ. А экспЕрт попал в русский из латинского, но не напрямую, а тоже через французский. Примерно таким же путем пришел в наш язык и диспансЕр, только из английского. Поэтому, видимо, и возникает желание назвать его диспАнсером, как в английском, но литературной нормой признан все-таки французский вариант диспансЕр.
Все, кто болеют корью, например,
Отправлены немедля в диспансЕр.
Что едят веганы
Про слово «базилИк» доподлинно неизвестно, из какого языка оно пришло в русский. Есть два предположения — из латинского или из французского. Именно поэтому ударение в этом слове долгое время колебалось между вторым и третьим слогом, но в итоге французский победил. И, кстати, базилИк — одна из любимых трав вЕганов.
Само слово вЕган появилось в русском языке как заимствование из английского и сохраняет ударение языка-источника на первом слоге. Поэтому правильно говорить — вЕган, вЕганство. А вЕганы с удовольствим включают в свой рацион и другие травы — кинзУ (а не кИнзу) и щавЕль (а не щАвель).
Прилетел мохнатый шмель
И уселся на щавЕль.
Из других языков
Слово «Абрис» имеет немецкое происхождение, а точный его перевод — «чертеж, план». Как и в немецком, ударение в этом слове падает на первый слог. Но наиболее точное его значение определяется синонимом «контур», в котором ударение тоже ставится на первый слог, — и это неплохая подсказка для запоминания.
Никто не плыл к забытым берегам…
Лишь Абрис острова порой мелькал мне там,
Где явственно заря, когда без солнца светит,
Границу кругозора метит.
(В. Брюсов, «Замкнутые»)
Из немецкого же в наш язык пришло и слово «кАтарсис» с сохранением ударения на первый слог, а либИдо и медикамЕнт — из латинского, и в этих словах ударение такое же, как и в языке-источнике. Ударение на О — в слове «дОгма», такое же, на О, — в слове «дОгмат». Оба слова — дОгма и дОгмат — заимствованы из греческого, где ударение тоже падает на первый слог.
Апостол Петр, бери свои ключи,
Достойный рая в дверь его стучит.
Коллоквиум с отцами церкви там
Покажет, что я в дОгматах был прям.
(Н. Гумилев, «Рай»)
Из того же греческого пришло в русский язык слово «фенОмен». Но до этого оно же было позаимствовано французами, и поэтому, наверное, иногда так и хочется сказать «феномЕн». А это, кстати, не всегда неверно. Дело в том, что слово «феномен» имеет два значения: явление в науке и что-то редкое, уникальное, чаще всего так говорят о человеке.
Взрыв виновен, и, стало быть, мы виновны, —
Извините издержки наших драк.
Но в прорывы бума вошел фенОмен —
Миллионные Цветаева и Пастернак.
(А. Вознесенский, «Инструкция»)
Так вот, в этом слове в первом значении ударение должно ставиться на О, а во втором значении допускаются оба варианта: фенОмен и феномЕн. А чтобы не ошибаться, нужно запомнить ударение на О, оно всегда будет верным.
Слово «граффИти» позаимствовано из итальянского языка вместе с ударением на второй слог. Произошло это недавно, хотя ученые считают, что самые ранние граффИти появились еще в ХХХ веке до нашей эры.
Нет, вы только посмотрите!
На стене опять граффИти.
А слово «трансфЕр» ударение языка-источника (английского) не сохранило. Но его можно считать международным термином, и это объясняет французский вариант ударения, который обосновался в русском языке.
Капризная норма
Язык — живой организм, и в нем постоянно происходят изменения. В том числе меняются и правила, касающиеся ударений. Раньше в слове «недуг» нормативным считалось ударение на первый слог, но сейчас это ошибка, а правильно говорить «недУг».
В томленьях страстного недУга,
В полях ожесточенных битв,
В тиши некошеного луга
Не забывай своих молитв.
(А. Блок, «Ищи разгадку ожиданий…»)
Изменения коснулись и слова «прищур». Старая норма «прИщур» отошла в прошлое, а в языке закрепилось ударение на второй слог — прищУр, по аналогии с глаголом «прищУриваться».
Но опять за далями пустыми,
Красное, как будто после бури,
Встало солнце с мыслью о пустыне
В раскаленно-грезящем прищУре
(Н. Матвеева, «Иней»)
Как делать на 80% ошибок меньше уже сегодня?
Объясняет руководитель «Школы грамотности Романовых» Наталья Романова
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