19 октября в Петербурге пройдет восьмая выставка итальянского образования «Учись в Италии!», где можно будет познакомиться с частными и государственными университетами, бизнес-школами, институтами моды, дизайна, архитектуры и инженерного дела. Директор по развитию официального представительства европейских вузов в России и СНГ Studies & Careers Бернардо Паоли рассказал, насколько в России востребован опыт международного обучения, почему чаще всего студенты изучают кухню и дизайн made in Italy, и нужно ли для поступления готовить портфолио.
Зачем нужно учиться в Италии?
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Бернардо Паоли, директор по развитию официального представительства европейских вузов в России и СНГ Studies & Careers
Почему в России так популярно итальянское образование?
Любовь к итальянскому образованию вписывается в картину любви ко всему итальянскому в России: страна ассоциируется с жизнерадостным образом жизни, с прекрасной погодой, природой, кухней, архитектурой. В Италии появились первые европейские университеты – россиян привлекает история и традиция итальянских вузов.
Со скачком рубля несколько лет назад, жителям России стало сложнее выезжать за границу. Отразилось ли это на количестве студентов?
Если только в положительную сторону. С каждым годом количество желающих обучаться за рубежом только растет. Италия предлагает доступное образование, гораздо дешевле, чем Великобритания или США, да еще и высокого уровня!
Зачем получать образование за границей?
Качество образования в России растет с каждым годом, в том числе благодаря тому, что университеты ведут постоянный диалог с зарубежными вузами. Таким образом, у многих возникает желание пройти часть образовательного пути за рубежом по той учебной системе, которая им ближе. Кроме того, в современной России работодатели ищут сотрудников с опытом международного обучения, так как это расширяет кругозор специалиста. Не будем забывать о том, что многие студенты желают не только учиться, но и жить за границей, по крайней мере, на протяжении какого-то периода. Некоторым удается остаться в выбранной стране, и тогда они переезжают в Италию на ПМЖ.
Какие преимущества есть именно у итальянского образования?
С одной стороны, у итальянского образования вековая история: первый итальянский университет был основан почти 1000 лет назад! С другой – итальянские учебные заведения занимают высокие места в международных рейтингах и практикуют современный подход к обучению во всех отраслях – от бизнеса до моды, от архитектуры до туризма. Лучшие школы предлагают практические занятия, которые помогают сблизиться с миром бизнеса и установить связи с международными компаниями. Это позволяет студентам быть востребованными в любой индустрии.
Какие направления пользуются большей популярностью у русских абитуриентов? Почему?
Самые востребованные направления связаны с представлением об Италии как о стране красоты, туризма и культуры: мода, дизайн, кухня, архитектура в первую очередь. Многие выбирают в этих же направлениях бизнес-подход: менеджмент в сфере моды и люкса, ресторанный менеджмент, Buying, или менеджмент туризма. Очень высоко котируются гуманитарные и социальные науки. Российские студенты предпочитают все направления, которые существенно отличаются от отечественного обучения – и правильно делают.
Можно назвать пять топовых вузов в Италии?
Все вузы, представленные на выставке, по-своему входят в топ. Это и элитные модные институты, и маленькие бутик-вузы на несколько сотен студентов. Мы познакомим участников с крупнейшими вузами самых известных итальянских мегаполисов и с университетами маленьких городов-жемчужин. Есть вузы, которые лидируют в международных рейтингах, как Politecnico di Milano или Università Bocconi; есть Istituto Marangoni – самый известный институт моды и дизайна; а есть крупные университеты Sapienza из Рима, и Statale из Милана.
Насколько сложно поступить в эти вузы?
Это зависит от выбранного направления и от учебного заведения. Порой, очень сложно, поэтому я приглашаю всех желающих на нашу выставку, чтобы пообщаться напрямую с представителями вузов и оценить свои шансы.
Что нужно, чтобы поступить в итальянский вуз?
Достаточно российских документов об образовании, а дальше требования для каждого конкретного вуза будут отличаться. Для творческих специальностей может понадобиться портфолио. Для поступления на первый курс бакалавриата нужны 12 лет школьного образования – для восполнения этого пробела сейчас некоторые университеты предлагают программу Foundation Course.
Получив образование в Италии, можно применять эти знания в других странах, например, в России?
Конечно. Как выше сказано, работодатели в России очень ценят международное образование. Специалисты, прошедшие через такой опыт, готовы к общению с профессионалами всего мира, так как они таковыми и являются.
Какие возможности открываются у человека, получившего интернациональное образование?
Тот, кто выбрал этот путь, готов стать специалистом мирового уровня. Это человек, который может возглавить работу в любой корпорации, жить в любой стране мира. Нет преград и нет ничего невозможного. Это граждане мира – они могут все!
Выставка образования «Учись в Италии!» будет работать 19 октября с 13.00 до 18.00 в отеле Corinthia на Невском пр., 57
Вход бесплатный, необходимо зарегистрироваться на сайте study-italy.ru
Официальное представительство европейских вузов в России и СНГ Studies & Careers: studcar.ru
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