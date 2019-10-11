Зачем нужно учиться в Италии?

Почему в России так популярно итальянское образование?

Любовь к итальянскому образованию вписывается в картину любви ко всему итальянскому в России: страна ассоциируется с жизнерадостным образом жизни, с прекрасной погодой, природой, кухней, архитектурой. В Италии появились первые европейские университеты – россиян привлекает история и традиция итальянских вузов.

Со скачком рубля несколько лет назад, жителям России стало сложнее выезжать за границу. Отразилось ли это на количестве студентов?

Если только в положительную сторону. С каждым годом количество желающих обучаться за рубежом только растет. Италия предлагает доступное образование, гораздо дешевле, чем Великобритания или США, да еще и высокого уровня!

Зачем получать образование за границей?

Качество образования в России растет с каждым годом, в том числе благодаря тому, что университеты ведут постоянный диалог с зарубежными вузами. Таким образом, у многих возникает желание пройти часть образовательного пути за рубежом по той учебной системе, которая им ближе. Кроме того, в современной России работодатели ищут сотрудников с опытом международного обучения, так как это расширяет кругозор специалиста. Не будем забывать о том, что многие студенты желают не только учиться, но и жить за границей, по крайней мере, на протяжении какого-то периода. Некоторым удается остаться в выбранной стране, и тогда они переезжают в Италию на ПМЖ.