Глобального потепления не существует? А почему тогда в сентябре холодно? Ответы на глупые вопросы об изменении климата

После резонансного выступления шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН и широкого обсуждения его в соцсетях стало очевидно одно: люди очень мало знают о глобальном потеплении. «Собака.ru» решила это исправить и при помощи экспертов Greenpeace Россия составила краткий ликбез по изменению климата.

Глобальное потепление действительно существует? Да, глобальное потепление – это неоспоримый факт. Ученые во всем мире пришли к консенсусу: в последние десятилетия из-за влияния людей климат меняется быстрее. Этой позиции придерживаются авторы свыше 97 % публикаций в рецензируемых научных журналах. Ее же разделяет Российская гидрометеорологическая служба. В климатической системе Земли происходят наблюдаемые изменения: например, растет среднегодовая температура планеты, тают ледники, уровень Мирового океана с 1900 по 2016 года повысился на 16-21 сантиметр. Подтверждения этим фактам можно найти, например, в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, докладе Всемирной метеорологической организации или на сайте NASA. На данный момент в мире нет ни одного влиятельного ученого-климатолога, который бы отрицал глобальное потепление.

Инфографика о температурной аномалии, данные собраны разными научными центрами. Скриншот сайта NASA

А вдруг человек на это не влияет? Влияние человека на изменение климата – также неоспоримый факт, об этом гласят и приведенные выше документы, и многие другие. К такому выводу независимо друг от друга пришли группы ученых в разных странах, они с помощью множества показателей доказали антропогенную причину изменения климата, а также неоднократно пытались опровергнуть этот тезис — что не получилось. По состоянию на 2019 год с этим согласны 99,9% ученых. Это нашло отражение и в нормативно-правовых актах, например, в известном Парижском соглашении в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его подписали 190 стран, Россия ратифицировала его совсем недавно. Естественные изменения солнечной активности могли поменять температуру максимум на 0,1 градуса, а по данным Всемирной метеорологической организации температура по сравнению с доиндустриальным периодом повысилась на 1 градус. За последние 100 лет количество CO2 в атмосфере выросло на 43%, изотопный и корреляционный анализ доказывают происхождение «лишнего» СО2 преимущественно от сжигания ископаемого топлива. В атмосфере снижается содержание изотопа С13, поступающего из естественных источников, а в угле, нефти и газе его концентрация намного меньше. И что же человек такого делает, чтобы климат менялся? Климат меняется из-за того, что за последние полтора века в атмосфере стало значительно больше парниковых газов, которые, как одеяло, удерживают тепло у поверхности Земли и разогревают планету. Вот основные причины, по которым парниковых газов становится больше: сжигание ископаемого топлива (нефти, угля и газа) на электростанциях и в двигателях внутреннего сгорания; сокращение площади лесов (в том числе из-за пожаров); разложение органических отходов на свалках; сельское хозяйство (особенно животноводство).

А мне вот холодно в сентябре, какое еще потепление? Важно не путать погоду и климат. Погода — это состояние атмосферы в данном месте в данное время. Когда мы говорим о глобальном изменении климата, речь идет о среднегодовой температуре планеты — «средней температуре по больнице». Поэтому если несколько дней за окном холодно, это не значит, что глобального потепления нет: для того, чтобы узнать, что происходит с климатом, нужно взять какие-то показатели (например, среднегодовую температуру планеты или осадки) и усреднить за длительный период (Всемирная метеорологическая организация рекомендует усреднять минимум за 30 лет). Только на таком большом отрезке можно понять тренд. И поэтому несмотря на то, что лето 2019 года в Петербурге показалось многим прохладным, во всем Северном полушарии оно стало самым теплым за почти 130-ти летнюю историю регулярных метеонаблюдений. Более того, есть версия, что периодические случаи экстремального холода могут быть связаны с таянием арктических льдов в результате изменения климата. А чего в этом плохого? Согреемся. По данным Росгидромета, с 1999 по 2017 год количество опасных погодных явлений на территории России выросло больше чем в три с половиной раза. В 2018 году большинство стихийных бедствий, от которых в мире пострадали почти 62 миллиона человек, были связаны с экстремальными погодными и климатическими явлениями. Анализ 281 явления, зарегистрированного Центром исследований эпидемиологии бедствий (ЦИЭБ) и Международной стратегией ООН по снижению риска бедствий, показал, что наибольшее число людей страдает от наводнений — более 35 миллионов человек. Только за последнее время в России произошли два беспрецедентных по масштабу бедствия: в Иркутской области после проливных дождей началось сильнейшее за последние годы наводнение, из берегов вышли пять крупных рек, пострадали по меньшей мере 32 000 человек, а в Сибири сгорело три миллиона га леса. Ученые Иркутского государственного института связали катастрофические паводки с глобальными изменениями климата. Подробнее о климатических рисках на территории России можно прочитать в докладе Росгидромета. На днях Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) выпустила доклад, в котором прогнозирует повышение уровня мирового океана как минимум на 30-60 сантиметров к концу столетия (и на метр — при самых неблагоприятных условиях) и большие наводнения, которые в некоторых регионах могут стать ежегодными к 2050 году. По оценкам ученых, связанные с этим катаклизмы к 2050 году затронут около 1,8 миллиарда человек — 20 процентов прогнозируемого населения планеты. Также климатологи утверждают, что из-за жары Южная Азия может стать необитаемой к концу столетия. Изменения климата влияют на все, от чего мы зависим: погода, сельское хозяйство, биоразнообразие, инфраструктура. Из-за проблем с продовольствием и питьевой водой может увеличиться количество беженцев и вооруженных конфликтов.

Откуда вы знаете, что в доиндустриальный период температура была ниже? У человечества есть длительный накопленный опыт регулярных инструментальных измерений глобальной температуры: впервые с достаточной точностью она была измерена уже почти 170 лет назад — в 1850 году. В настоящее время существует несколько открытых баз исторических данных о глобальной температуре, включая NASA, NOAA, Met Office Hadley Centre/UEA, Berkeley Earth, Cowtan and Way, Copernicus/ECMWF, с ними может ознакомиться любой желающий. Когда изменение климата произойдет, нас уже не будет в живых — не думайте об этом, живите сегодняшним днем! Глобальное потепление уже происходит и влияет на нас (смотрите ответы на вопросы выше). Специфика проблемы изменения климата в том, что негативные последствия человеческой деятельности проявляются не сразу, а с задержкой во времени из-за инертности климатической системы. Но это также означает, что если не действовать сегодня, завтра будет поздно, и будущие поколения уже ничего не смогут сделать с потенциально катастрофическим потеплением. Окей, но есть же Парижское соглашение, значит все будет хорошо Парижское соглашение регулирует меры по борьбе с изменением климата с 2020 года, оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его целью является «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С». Но оно является добровольным, в нем не предусматривается каких-либо санкций. По факту подписание страной соглашения — это признание существования проблемы и необходимости снижения количества СО2. Далее каждая страна должна разработать национальную стратегию и действовать в соответствии с ней.