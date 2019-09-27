Глобального потепления не существует? А почему тогда в сентябре холодно? Ответы на глупые вопросы об изменении климата
После резонансного выступления шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН и широкого обсуждения его в соцсетях стало очевидно одно: люди очень мало знают о глобальном потеплении. «Собака.ru» решила это исправить и при помощи экспертов Greenpeace Россия составила краткий ликбез по изменению климата.
Глобальное потепление действительно существует?
Да, глобальное потепление – это неоспоримый факт. Ученые во всем мире пришли к консенсусу: в последние десятилетия из-за влияния людей климат меняется быстрее. Этой позиции придерживаются авторы свыше 97 % публикаций в рецензируемых научных журналах. Ее же разделяет Российская гидрометеорологическая служба. В климатической системе Земли происходят наблюдаемые изменения: например, растет среднегодовая температура планеты, тают ледники, уровень Мирового океана с 1900 по 2016 года повысился на 16-21 сантиметр. Подтверждения этим фактам можно найти, например, в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, докладе Всемирной метеорологической организации или на сайте NASA. На данный момент в мире нет ни одного влиятельного ученого-климатолога, который бы отрицал глобальное потепление.
А вдруг человек на это не влияет?
Влияние человека на изменение климата – также неоспоримый факт, об этом гласят и приведенные выше документы, и многие другие. К такому выводу независимо друг от друга пришли группы ученых в разных странах, они с помощью множества показателей доказали антропогенную причину изменения климата, а также неоднократно пытались опровергнуть этот тезис — что не получилось. По состоянию на 2019 год с этим согласны 99,9% ученых. Это нашло отражение и в нормативно-правовых актах, например, в известном Парижском соглашении в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его подписали 190 стран, Россия ратифицировала его совсем недавно.
Естественные изменения солнечной активности могли поменять температуру максимум на 0,1 градуса, а по данным Всемирной метеорологической организации температура по сравнению с доиндустриальным периодом повысилась на 1 градус.
За последние 100 лет количество CO2 в атмосфере выросло на 43%, изотопный и корреляционный анализ доказывают происхождение «лишнего» СО2 преимущественно от сжигания ископаемого топлива. В атмосфере снижается содержание изотопа С13, поступающего из естественных источников, а в угле, нефти и газе его концентрация намного меньше.
И что же человек такого делает, чтобы климат менялся?
Климат меняется из-за того, что за последние полтора века в атмосфере стало значительно больше парниковых газов, которые, как одеяло, удерживают тепло у поверхности Земли и разогревают планету. Вот основные причины, по которым парниковых газов становится больше: сжигание ископаемого топлива (нефти, угля и газа) на электростанциях и в двигателях внутреннего сгорания; сокращение площади лесов (в том числе из-за пожаров); разложение органических отходов на свалках; сельское хозяйство (особенно животноводство).
А мне вот холодно в сентябре, какое еще потепление?
Важно не путать погоду и климат. Погода — это состояние атмосферы в данном месте в данное время. Когда мы говорим о глобальном изменении климата, речь идет о среднегодовой температуре планеты — «средней температуре по больнице». Поэтому если несколько дней за окном холодно, это не значит, что глобального потепления нет: для того, чтобы узнать, что происходит с климатом, нужно взять какие-то показатели (например, среднегодовую температуру планеты или осадки) и усреднить за длительный период (Всемирная метеорологическая организация рекомендует усреднять минимум за 30 лет). Только на таком большом отрезке можно понять тренд. И поэтому несмотря на то, что лето 2019 года в Петербурге показалось многим прохладным, во всем Северном полушарии оно стало самым теплым за почти 130-ти летнюю историю регулярных метеонаблюдений. Более того, есть версия, что периодические случаи экстремального холода могут быть связаны с таянием арктических льдов в результате изменения климата.
А чего в этом плохого? Согреемся.
По данным Росгидромета, с 1999 по 2017 год количество опасных погодных явлений на территории России выросло больше чем в три с половиной раза. В 2018 году большинство стихийных бедствий, от которых в мире пострадали почти 62 миллиона человек, были связаны с экстремальными погодными и климатическими явлениями. Анализ 281 явления, зарегистрированного Центром исследований эпидемиологии бедствий (ЦИЭБ) и Международной стратегией ООН по снижению риска бедствий, показал, что наибольшее число людей страдает от наводнений — более 35 миллионов человек.
Только за последнее время в России произошли два беспрецедентных по масштабу бедствия: в Иркутской области после проливных дождей началось сильнейшее за последние годы наводнение, из берегов вышли пять крупных рек, пострадали по меньшей мере 32 000 человек, а в Сибири сгорело три миллиона га леса. Ученые Иркутского государственного института связали катастрофические паводки с глобальными изменениями климата. Подробнее о климатических рисках на территории России можно прочитать в докладе Росгидромета.
На днях Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) выпустила доклад, в котором прогнозирует повышение уровня мирового океана как минимум на 30-60 сантиметров к концу столетия (и на метр — при самых неблагоприятных условиях) и большие наводнения, которые в некоторых регионах могут стать ежегодными к 2050 году. По оценкам ученых, связанные с этим катаклизмы к 2050 году затронут около 1,8 миллиарда человек — 20 процентов прогнозируемого населения планеты. Также климатологи утверждают, что из-за жары Южная Азия может стать необитаемой к концу столетия.
Изменения климата влияют на все, от чего мы зависим: погода, сельское хозяйство, биоразнообразие, инфраструктура. Из-за проблем с продовольствием и питьевой водой может увеличиться количество беженцев и вооруженных конфликтов.
Откуда вы знаете, что в доиндустриальный период температура была ниже?
У человечества есть длительный накопленный опыт регулярных инструментальных измерений глобальной температуры: впервые с достаточной точностью она была измерена уже почти 170 лет назад — в 1850 году. В настоящее время существует несколько открытых баз исторических данных о глобальной температуре, включая NASA, NOAA, Met Office Hadley Centre/UEA, Berkeley Earth, Cowtan and Way, Copernicus/ECMWF, с ними может ознакомиться любой желающий.
Когда изменение климата произойдет, нас уже не будет в живых — не думайте об этом, живите сегодняшним днем!
Глобальное потепление уже происходит и влияет на нас (смотрите ответы на вопросы выше). Специфика проблемы изменения климата в том, что негативные последствия человеческой деятельности проявляются не сразу, а с задержкой во времени из-за инертности климатической системы. Но это также означает, что если не действовать сегодня, завтра будет поздно, и будущие поколения уже ничего не смогут сделать с потенциально катастрофическим потеплением.
Окей, но есть же Парижское соглашение, значит все будет хорошо
Парижское соглашение регулирует меры по борьбе с изменением климата с 2020 года, оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его целью является «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С». Но оно является добровольным, в нем не предусматривается каких-либо санкций. По факту подписание страной соглашения — это признание существования проблемы и необходимости снижения количества СО2. Далее каждая страна должна разработать национальную стратегию и действовать в соответствии с ней.
А зачем что-то делать, если все равно главный источник парниковых газов — это Китай, а он предпринимать ничего не намерен
На самом деле, это не так: Китай тоже предпринимает попытки по снижению выбросов, у него есть связанная с этим национальная стратегия. Например, страна является мировым лидером по производству электроэнергии посредством возобновляемых источников — этот сектор растет там быстрее, чем объемы производства ископаемого топлива и атомной энергии. Ежегодно там продается более миллиона электромобилей — к примеру, в России их зарегистрировано всего меньше пяти тысяч.
Но в других странах реформы тоже необходимы: например, Россия находится на четвертом месте в списке по эмиссии СО2 (на втором — США, на третьем — Индия). Смысл борьбы с глобальным потеплением в том, что нужно действовать сразу во всех направлениях, потому что успех зависит от одновременности и амбициозности всего предприятия. Большая часть выбросов приходится на энергетику, но это не значит, что в остальных сферах не нужно ничего делать.
Но почему об этом заговорили только сейчас?
Ученые говорят об угрозе глобального потепления уже 30 лет, однако информированность неспециалистов на эту тему по-прежнему находится на низком уровне. Сейчас мир захватило молодежное движение Fridays For Future — каждую пятницу миллионы молодых людей по всему миру выходят на улицу, чтобы требовать от правительства своих стран начать принимать меры по снижению количества выбросов CO2. Лицо движения — 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая благодаря своей неординарности смогла вывести тему глобального потепления на первые страницы СМИ. И если на одну школьницу правительства могли бы закрыть глаза, то сотни тысяч ее последователей, еженедельно выходящие на митинги во всех мировых столицах, точно не смогут остаться незамеченными.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.