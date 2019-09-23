Появилась петиция за сохранение Лесотехнического университета. Его хотят объединить с СПбГУПТД

В середине прошлой недели на сайте change.org появилась петиция за сохранение Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова. ЛТУ хотят объединить с Университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) — возможность рассматривают в связи с тем, что учебному учреждению не хватает финансирования.

Авторы петиции считают, что объединение университетов приведет к «утрате уникальности профессиональной подготовки специалистов лесного профиля», а также указывают на то, что положительного опыта объединения двух вузов, с точки зрения подготовки профессиональных кадров для лесного сектора, в России нет.

В свою очередь член ученого совета Владимир Петров считает, что объединять Лесотехнический университет нужно с другими профильными учебными учреждениями, а не с СПбГУПТД. «Если мы хотим решать государственные задачи и двигаться вперед, то логично было собирать все лесные вузы и НИИ лесного хозяйства, которых осталось не так много. Но когда объединяются совершенно разные направления… Мы с тем же успехом можем объединиться с Лесгафта лишь потому, что у нас сильная кафедра физкультуры», — отметил он.

Ректор ЛТУ Юрий Беленький подтвердил возможность объединения — подобная реорганизация рассматривается в связи с тем, что университету не хватает финансирования. Так, в спонсировании нуждается Ботанический сад, лаборатории университета требуют нового оснащения, а также само здание ЛТУ необходимо отремонтировать и снабдить объекты системами безопасности — по словам ректора вуза, это обойдется как минимум в 1,3 миллиардов.

«На науку нам ничего не дают, лесной комплекс находится непонятно где, нет ни одного ведущего большого университета, под который можно дать деньги. Мне надо сохранять Ботанический сад, а мне говорят в министерстве — мы не финансируем. У нас нет промышленных предприятий, которые пришли бы и сказали — мы готовы вкладываться, мы заинтересованы в ваших специалистах. Может так случиться, что нам придется думать — мы можем содержать наш большой имущественный комплекс или нам придется от него отказываться», — рассказал ректор.