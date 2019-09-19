Статистика дня: 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными
77% школьников и студентов считают профессии в сфере информационных технологий самыми перспективными. Самые многообещающие специальности в области искусственного интеллекта и анализа больших данных — так отвечают 53% россиян.
Аналитики опросили не только школьников и студентов, но и их родителей — 69% представителей старшего поколения также считают перспективными IT-профессии. Наиболее перспективными они считают разработку программного обеспечения (54%), информационную безопасность и сферу искусственного интеллекта (40%).
Основным показателем успешности профессии считается высокая зарплата — так ответили 62% детей и 56% родителей. Далее следует возможность развиваться (50 и 44% соответственно) и работать за границей (36%). При этом 32% школьников и студентов считают, что заработная плата на начале карьеры должна составлять 15-20 тысяч рублей в месяц,
Перспективными также считают профессии предпринимателей (31% детей и 22% родителей), врачей (25 и 20% соответственно) и юристов (19 и 20%). 71% школьников и студентов также рассматривают возможность открыть свой бизнес.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, а 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний. А еще к 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин.
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