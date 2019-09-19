77% школьников и студентов считают профессии в сфере информационных технологий самыми перспективными. Самые многообещающие специальности в области искусственного интеллекта и анализа больших данных — так отвечают 53% россиян.

Аналитики опросили не только школьников и студентов, но и их родителей — 69% представителей старшего поколения также считают перспективными IT-профессии. Наиболее перспективными они считают разработку программного обеспечения (54%), информационную безопасность и сферу искусственного интеллекта (40%).

Основным показателем успешности профессии считается высокая зарплата — так ответили 62% детей и 56% родителей. Далее следует возможность развиваться (50 и 44% соответственно) и работать за границей (36%). При этом 32% школьников и студентов считают, что заработная плата на начале карьеры должна составлять 15-20 тысяч рублей в месяц,

Перспективными также считают профессии предпринимателей (31% детей и 22% родителей), врачей (25 и 20% соответственно) и юристов (19 и 20%). 71% школьников и студентов также рассматривают возможность открыть свой бизнес.