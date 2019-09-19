СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников

Британская компания Quacquarelli Symonds, специализирующаяся на образовании, обнародовала ежегодный рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру. В этот раз в список вошли 13 учебных заведений России — в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, расположившийся на 181 строчке.

Лучший результат среди университетов России у МГУ — 101-ая строчка рейтинга. Следом за ним среди отечественных учебных учреждений СПбГУ, занявший 181-ое место. Тройку лидеров замыкает МГИМО — он 191-ый в мировом рейтинге. Также в списке ВШЭ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИСиС, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, РУДН и Томский политехнический университет.

В тройке мировых лидеров Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе — выпускникам данных учреждений легче всего получить работу. При составлении рейтинга учитывалась репутация среди работодателей и партнерство с ними, успешность выпускников, организация взаимодействия работодателей со студентами и доля трудоустроенных выпускников.

Напомним, ранее Forbes назвал рейтинг лучших университетов России. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания. В первую десятку вошел петербургский ИТМО. ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education.