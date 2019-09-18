«Россия — не колония»: национальный родительский комитет выступил против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Представители Национального родительского комитета выступили против введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. По их мнению, сдача экзаменов в принудительном порядке противоречит Стратегии национальной безопасности России, а подготовка к аттестации идет в ущерб изучению родного, русского языка.
«Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку... Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией», — говорится в тексте заявления, инициатором которого выступила глава Комитета Ирина Волынец.
По мнению общественников, подготовка к экзаменам по иностранному языку может идти в ущерб изучению родного, русского языка, а также математики, истории и других обязательных предметов. Пострадают и сами родители, так как им придется «нести колоссальные расходы на подготовку детей к этому экзамену, ведь вся система настроена на натаскивание детей на его сдачу, а не на получение системных глубоких знаний и не на формирование гармоничной личности».
Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов заявил, что обязательная итоговая аттестация по иностранному языку будет введена в России в 2022 году. В настоящий момент идет разработка соответствующих заданий, а пилотный проект готовится к запуску в 2020 году — в 19 регионах страны. «Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения, если наша инициатива будет поддержана гражданами России», — заявляют в свою очередь представители Национального родительского комитета.
Напомним, российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок. Кроме того, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 44% отметили негативное влияние на образовательный процесс — проведение экзаменов по такой системе снижает качество получаемых знаний. А президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены.
Кроме того, с 1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект будет согласован с родителями и педагогами для того, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. А в Госдуме предложили выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы.
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