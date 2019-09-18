Представители Национального родительского комитета выступили против введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. По их мнению, сдача экзаменов в принудительном порядке противоречит Стратегии национальной безопасности России, а подготовка к аттестации идет в ущерб изучению родного, русского языка.

«Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку... Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией», — говорится в тексте заявления, инициатором которого выступила глава Комитета Ирина Волынец.

По мнению общественников, подготовка к экзаменам по иностранному языку может идти в ущерб изучению родного, русского языка, а также математики, истории и других обязательных предметов. Пострадают и сами родители, так как им придется «нести колоссальные расходы на подготовку детей к этому экзамену, ведь вся система настроена на натаскивание детей на его сдачу, а не на получение системных глубоких знаний и не на формирование гармоничной личности».

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов заявил, что обязательная итоговая аттестация по иностранному языку будет введена в России в 2022 году. В настоящий момент идет разработка соответствующих заданий, а пилотный проект готовится к запуску в 2020 году — в 19 регионах страны. «Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения, если наша инициатива будет поддержана гражданами России», — заявляют в свою очередь представители Национального родительского комитета.