Песни Queen, Nirvana и The Beatles попали в «Культурный норматив школьника»

Школьники будут изучать «Bohemian rhapsody» группы Queen, композицию Nirvana «Smells like teen spirit», Pink Floyd с песней «Money», ABBA с «Dancing queen» и «All you need is love» ливерпульской четверки The Beatles. Все перечисленные произведения рекомендуют внести в список культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», пишет ТАСС. Всего он состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Создатели проекта планируют знакомить учащихся с лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Школьникам предстоит самостоятельно выбрать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра, эпохи и так далее. Оценивать полученные знания по нормативам будут по количеству посещений учреждений культуры, числу прочитанных школьником произведений и степени сформированности компетенций.

Помимо музыкального списка, составлены перечни театральных постановок, литературных, художественных произведений, фильмов, архитектурных объектов и произведений народного творчества. В числе анимационных фильмов – «Моя любовь» режиссера Александра Петрова, «Бременские музыканты» Инессы Ковалевской», а из фильмов школьникам предложат посмотреть «Неоконченную пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова, «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна и «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли. К прочтению же рекомендуются повесть-сказка «Маленький принц», написанная Антуаном де Сент-Экзюпери, «Гарантийные человечки» Эдуарда Успенского и классика английской литературы «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Напомним, что российских школьников перестанут выгонять с уроков из-за неподобающего внешнего вида. Тем не менее в ведомстве считают, что внешний вид и одежда все-таки должны «соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

С 1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Формат нововведения будет прорабатываться по мере его проведения — так, родителям и преподавателям будет предложено выбрать, ввести запрет на использование телефона во время уроков или в течение всего дня. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. «Вообще надо запретить ношение телефонов в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — поделилась она. А в Госдуме посоветовали выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы. Предполагается, что гаджеты должны обладать ограниченными функциями, тем самым не отвлекая от образовательного процесса и даже помогая — за счет предустановленных справочников и калькулятора.

