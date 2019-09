Песни Queen, Nirvana и The Beatles попали в «Культурный норматив школьника»

Школьники будут изучать «Bohemian rhapsody» группы Queen, композицию Nirvana «Smells like teen spirit», Pink Floyd с песней «Money», ABBA с «Dancing queen» и «All you need is love» ливерпульской четверки The Beatles. Все перечисленные произведения рекомендуют внести в список культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», пишет ТАСС. Всего он состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.