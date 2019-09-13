В Театра Сандерса в Гарвардском университете вручили ежегодную Шнобелевскую премию — за самые нелепые и несерьезные научные достижения, которые «заставляют людей сначала смеяться, а затем задуматься». Статуэтку и 10 триллионов зимбабвийских долларов, которые не эмитируются с 2009 года, получили 10 лауреатов. «Собака.ru» рассказывает о каждом из них.

Тот самый (короткошерстный) вомбат

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Устройство, которое меняет подгузники (да-да!)

Химия. Исследователи из Японии выяснили, что здоровый ребенок в возрасте пяти лет вырабатывает пол-литра слюны в сутки. При условии, если во время сна выделение слюны «практически равно нулю». Биология. Ученые из шести стран мира установили, что намагниченные тараканы дольше сохраняют «притягательные» свойства будучи мертвыми, чем живыми. Анатомия. Французские ученые провели исследование, в рамках которого сравнили температуру яичек у голых и одетых почтальонов. Оказалось, что у сотрудников в форме левое яичко теплее, чем правое.