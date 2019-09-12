Министерство просвещения России заявили, что неподобающий внешний вид школьников — не повод не допускать детей до занятий. Однако в ведомстве считают, что внешний вид и одежда все-таки должны «соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

«Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу», — отметили в министерстве, отметив, что соответствующие требования к внешнему виду школьников распространяются на все регионы страны.

Напомним, с 1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект будет согласован с родителями и педагогами для того, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. А в Госдуме предложили выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы.

Ранее стало известно, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок. Кроме того, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 44% отметили негативное влияние на образовательный процесс — проведение экзаменов по такой системе снижает качество получаемых знаний. А президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены.