«Роскосмос» рассекретил материалы о первой советской Лунной программе

60 лет назад, 12 сентября 1959 года, аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг естественный спутник Земли и доставил на его поверхность советский вымпел. К юбилею запуска «Роскосмос» обнародовал ранее хранившиеся под грифом «секретно» материалы о первой советской Лунной программе .

15 сентября 1959 года Хрущев, находясь с визитом в США, подарил американскому президенту Эйзенхауэру точную копию вымпела и специально изготовленный в честь этого события золотой значок. Здесь и далее фото: "Роскосмос"

По словам представителей «Роскосмоса», документы позволяют «восстановить обстоятельства, логику и дух» «лунной гонки» между СССР и США. Среди обнародованных документов — докладная записка сотрудников НИИ-4 при Минобороны СССР об общих требованиях к способу достижения Луны, справка о траекториях полета, справка по весовым, энергетическим и летно-тактическим характеристикам 3-ступенчатых летательных аппаратов, летные характеристики «проекта лунной ракеты», материалы по ракетам и другие.

В тезисах к докладу «Эскизный проект лунной ракеты — ЛР», датируемых 20 августа 1958 года, Сергей Павлович Королев представляет основные варианты разработки лунной ракеты и возможные технические проблемы, стоящие при ее создании. «Наши планы научных исследований, связанные с Луной, очень обширны, и мы даже думаем не в столь далёком будущем забросить на Луну постоянную автоматическую исследовательскую станцию, способную держать связь с Землей и думаем о посещении Луны человеком…», — замечает он в тексте.

10 декабря 1959 года, спустя почти 3 месяца с момента запуска «Луны-2», ЦК КПСС и СМ СССР подписание постановление «О развитии исследований по космическому пространству». Согласно нему, необходимо создание «автоматической научной станции на Луне или в ее районе для проведения исследований на Луне и передачи данных наблюдений на Землю», а также «космических ракет для полета в район других планет, в первую очередь к Марсу и Венере с изучения их физических свойств и наличия на них жизни с передачей результатов исследований на Землю».