Открытие дня: телескоп Hubble нашел водяной пар на экзопланете в «обитаемой зоне»

Телескоп Hubble нашел водяной пар на экзопланете в «обитаемой зоне» — она вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что температура на поверхности позволяет скапливаться там жидкой воде.

На сегодняшний день ученым удалось выявить молекулярную сигнатуру водяного пара на планете, а также следы водорода и гелия в атмосфере планеты. Открытие делает планету одной из главных исследовательских целей телескопа James Webb, который приступит к работе в 2021 году, и космической обсерватории Ariel — она отправится в космос в 2028-ом.

Экзопланета K2-18b была открыта еще в 2015 году и считается суперземлей — она принадлежит к классу планет, масса которые превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов. K2-18b расположена в системе красного карлика, в созвездии Льва — и на расстоянии в 111 световых лет от Солнца.

«Найти воду в потенциально обитаемом мире, отличном от Земли, невероятно захватывающе. K2-18b не является «Землей 2.0», так как значительно тяжелее и имеет другой состав атмосферы. Однако это открытие приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: уникальная ли Земля?», — говорит Ангелос Циарас, астроном Университетского колледжа Лондона и ведущий сотрудник исследования, опубликованного изданием Nature Astronomy.