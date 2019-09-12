Петербургский ИТМО вошел в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education

Британское издание Times Higher Education, специализирующееся на вопросах высшего образования, составило ежегодный рейтинг лучших вузов мира. В него вошли 39 университетов России, в числе которых — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Лидером рейтинга в этом году, как и в 2018-ом, стал Оксфордский университет. В пятерку также вошли Калифорнийский технологический институт, Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический университет. Лучшим вузом России — МГУ, который занял 189-ое место. Петербургский университет ИТМО занят 401 строчку рейтинга.

Напомним, ранее издание Forbes назвало рейтинг лучших университетов России. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания. В первую десятку вошел петербургский ИТМО.

Хотите знать, как бы выглядел Петербург, став городом технических гениев? Показывает ИТМО! Команда университета, вдохновившись фильмами и сериалами в жанре научной фантастики, создала видеоролик-перевоплощение из города великих гуманитариев в город технических гениев. Программист Пушкин, социальная сеть Зингера, восстание роботов и дуэли на лазерных револьверах.

Ранее в лаборатории молодежной робототехники петербургского университета ИТМО создали нового робота-гуманоида и научили его играть на блок-флейте. Получив базовые знания, Эльза даже дала свой первый концерт на публике — вместе с сотрудником лаборатории Дмитрием Харлапенко.