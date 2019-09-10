Статистика дня: 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний
Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ выяснила отношение к Единому государственному экзамену учеников, их родителей и педагогов. Оказалось, почти 60% россиян считают ЕГЭ неэффективном способом оценки знаний.
59% опрошенных россиян считают, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний. 44% респондентов также отметили негативное влияние на образовательный процесс — проведение экзаменов по такой системе снижает качество получаемых знаний. Положительно о ЕГЭ высказались всего 19% россиян, а чуть менее 30% в свою очередь предположили, что экзамен обеспечивает равенство при поступлении в вузы, уточняется в материалах.
Напомним, ранее президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать. Кроме того, как показала статистика, российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся.
1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов. А выпускники российских университетов останутся без дипломов — привычные бумажные «корочки» начнут заменять на электронные сертификаты.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, а 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег. А еще к 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин.
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