Статистика дня: 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний

Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ выяснила отношение к Единому государственному экзамену учеников, их родителей и педагогов. Оказалось , почти 60% россиян считают ЕГЭ неэффективном способом оценки знаний.

59% опрошенных россиян считают, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний. 44% респондентов также отметили негативное влияние на образовательный процесс — проведение экзаменов по такой системе снижает качество получаемых знаний. Положительно о ЕГЭ высказались всего 19% россиян, а чуть менее 30% в свою очередь предположили, что экзамен обеспечивает равенство при поступлении в вузы, уточняется в материалах.

Напомним, ранее президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать. Кроме того, как показала статистика, российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся.

1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов. А выпускники российских университетов останутся без дипломов — привычные бумажные «корочки» начнут заменять на электронные сертификаты.