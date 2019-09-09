Глава РАН обсудит возможности развития Пулковской обсерватории с властями Петербурга

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил о необходимости встретиться с властями Петербурга — для того, чтобы обсудить возможности развития Пулковской обсерватории. По его мнению, комплекс «имеет большой потенциал» и нуждается в «первоклассном оснащенном вычислительном центре».

«Пулковская обсерватория имеет большой потенциал, это работающие школы, это знания, которые накоплены и это знание нужно применять в современной манере. Им надо помочь, чтобы у них был первоклассный оснащенный вычислительный центр с мощнейшим компьютером, с возможностью выхода на международные комплексы, помочь им внедриться туда. Я думаю, что позиция Александра Дмитриевича Беглова, позиция Академии наук, они здесь тоже важны для того, чтобы вместе работать по принятию этого решения», — сказал Сергеев.

Основным инструментом Пулковской обсерватории является 26-дюймовый рефрактор — он является самым большим в Европе и продолжит свою работы вплоть до того момента, «пока серьезно не сломается». Основные наблюдения ведутся именно на нем — применять рефрактор можно даже в условиях белых ночей. Кроме того, установленный в середине 1950-х годов, телескоп до сих пор позволяет вести точные астрономические наблюдения.

Напомним, 10 июня 2018 года Российская академия наук решила перевести астрономические наблюдения Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях». Планировалось, что переезд будет проходить постепенно в течение пяти лет. Позже сотрудники обсерватории разработали план переноса наблюдений, а в августе 2019 года стало известно о переносе части наблюдательных программ в Крым.

На решение отреагировали городские художники — стрит-арт артист Миша Маркер нарисовал плакат о ситуации вокруг Пулковской обсерватории, а арт-группа «Явь» спроецировала на стену обсерватории черную метку лорда Волан-де-Морта. По словам противников закрытия обсерватория, черную метку ученым поставили не они, а «власть в лице Верховного суда и РАН».