Президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — кроме того, дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать.

Министр просвещения России Ольга Васильева в свою очередь убеждена, что отмена экзаменов ни к чему хорошему не приведет, напомнив, что такой период в истории страны уже был. «Мы прошли этот опыт сто лет назад. В числе стран, являющихся общепризнанными лидерами в системе общего образования, нет таких, где бы процесс проверки знаний полностью отсутствовал», — отметила она.

«Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать. Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа [...] Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф в ходе сессии на Восточном экономическом форуме.

«Проверка того, что изучает школьник — процесс, неразрывно связанный с образованием, он не только позволяет выявить уровень знаний, но и прежде всего скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы, это зеркало образования», — сказала Васильева.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург посчитал высказывание Грефа «непрофессиональным и несерьезным». «Давайте не путать отметки и оценки. В начальной школе отметок уже не ставим ни в первом, ни во втором классе. Но и дети хотят знать, чего они достигли, и их родители, и там идут на солнышки и флажочки и так далее. Потому что без обратной связи, говоря языком Грефа, управлять нельзя. И ребенок должен знать, в чем он не успешен, и родители, чтобы ему помочь», — объяснил он.

Ямбург также отметил, что даже многие школьники, учащиеся в автономных подразделениях на базе онкологического центра имени Димы Рогачева или детской республиканской больница, хотят сдавать экзамены — несмотря на свое состояние. «Они хотят быть как все, хотя как инвалиды они имеют право этого не делать. В этом году я вручал 40 дипломов там», — добавил учитель.

Напомним, ранее стало известно, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся. 1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов.