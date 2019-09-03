Появился архив аудиолекций от СПбГУ — о советской архитектуре, русской традиционной культуре и современной поэзии

В архиве можно найти курс из пяти лекций «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века», вел который филолог, литературовед и профессор СПбГУ Борис Аверин. «Основная цель курса — углубление знаний по русской литературе Серебряного века, знакомство с двумя основными потоками в рамках литературы этого периода, демонстрация различий между реалистическим и символистским течениями и вместе с тем обнаружение их глубинного взаимодействия», — говорится в аннотации.

В открытый доступ также выложен курс профессора кафедры дизайна СПбГУ Варвары Сперанской «Советская архитектура 1920-х — 1950-х годов», курс Людмилы Вербицкой «Современная произносительная норма русского литературного языка» об актуальных проблемах современного произношения, 16 лекций Игоря Сухих о книгах 20 века от Горького и Замятина до Твардовского и Пастернака, а также 6 лекций Людмилы Зубовой на тему «Язык современной поэзии» — о «старых приемах в новом контексте» и постмодернистском создании.

Напомним, ранее стало известно, что в СПбГУ открывается факультет математики и компьютерных наук, ориентированный на выпуск специалистов-практиков. По трем направлениям бакалавриата будут готовить программистов, аналитиков и исследователей, которые смогут заниматься наукой и создавать новые технологии. Ученые из СПбГУ собрали уточненные данные о траектории движения нескольких миллионов небесных тел — процесс занял несколько месяцев и продолжается до сих пор, но уже сейчас можно ожидать, что информация приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы. А еще университет запустил виртуальный тур по Музею Набокова на Большой Морской.