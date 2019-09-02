Академическому университету РАН в Петербурге присвоили имя лауреата Нобелевской премии по физике и лауреата Жореса Алферова. Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования был зачинал сегодня, 2 сентября, на торжественной церемонии начала учебного года.

Академический университет РАН был основан в 1999 году по инициативе Жореса Алферова как научно-образовательный центр Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе — вплоть до своей смерти в марте 2019 года Алферов являлся его бессменным ректором.

Президент России Владимир Путин распорядился решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова Академическому университету РАН еще в июле, а также рекомендовал установить мемориальную доску в дань памяти нобелевскому лауреату.

По словам исполняющего обязанности ректора Платона Карасева, в университете стремятся сохранить традиции его основателя. «Будет продолжена традиция избрания почетных докторов Академического университета. Для выдвижения кандидатур будет создана комиссия из почетных докторов разных лет, среди которых много нобелевских лауреатов», — отмечает он.

Советский и российский ученый-физик Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике в 2000 году — за за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто и микроэлектронных компонентов. С 1991 по 2017 год являлся вице-президентом РАН. В 2001 году Законодательное собрание Петербурга присвоило Алферову звание почетного гражданина города. В ночь на 2 марта 2019 года на 89-ом году жизни Алферов скончался в Петербурге от острой сердечно-легочной недостаточности.