Статистика дня: 79% российских школьников испытывают стресс из-за оценок
Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок. Согласно итогам исследования «Уверенность в процессе обучения», проведенного компанией Harris Insights & Analytics, негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся.
68% российских учителей также считают, что чувство тревоги и неуверенности мешает школьникам в учебе. Стресс возникает из-за того, что получаемые оценки воспринимаются ими как ключевой фактор. тесты и экзамены также вызывают повышенную обеспокоенность у 57% опрошенных. Кроме того, ученики, учителя и их родители указывают на то, что сравнения с одноклассниками также негативно влияют на успеваемость — на вопрос «Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство» положительно ответили 39% российских школьников.
При этом 80% школьников в России знают, что неудачи — неотъемлемая часть процесса обучения. В свою очередь учителя «твердо убеждены, что неудачи способствуют формированию чувства уверенности». «91% учителей утверждают, что ученикам следует учиться терпеть неудачи, чтобы преодолевать их в будущем и быть более успешными», — говорится в материалах исследования.
Напомним, с 1 сентября 23 школы Ленинградской области начнут эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект Рособрнадзора и Роспотребнадзора будет согласован с родителями и педагогами для тог, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений». ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, а 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег. А еще к 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин.
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