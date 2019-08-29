Статистика дня: 79% российских школьников испытывают стресс из-за оценок

68% российских учителей также считают, что чувство тревоги и неуверенности мешает школьникам в учебе. Стресс возникает из-за того, что получаемые оценки воспринимаются ими как ключевой фактор. тесты и экзамены также вызывают повышенную обеспокоенность у 57% опрошенных. Кроме того, ученики, учителя и их родители указывают на то, что сравнения с одноклассниками также негативно влияют на успеваемость — на вопрос «Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство» положительно ответили 39% российских школьников.

При этом 80% школьников в России знают, что неудачи — неотъемлемая часть процесса обучения. В свою очередь учителя «твердо убеждены, что неудачи способствуют формированию чувства уверенности». «91% учителей утверждают, что ученикам следует учиться терпеть неудачи, чтобы преодолевать их в будущем и быть более успешными», — говорится в материалах исследования.

Напомним, с 1 сентября 23 школы Ленинградской области начнут эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект Рособрнадзора и Роспотребнадзора будет согласован с родителями и педагогами для тог, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений». ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов.